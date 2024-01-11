Jangan Asal Beli Motor Listrik Murah, Perhatikan Pula Kualitasnya

JAKARTA - Produsen motor listrik di Indonesia mulai menjamur seiring kebijakan pemerintah memberikan subsidi Rp7 juta. Banyak model motor listrik yang dijajakan dengan harga murah.

Meski begitu, sebaiknya jangan hanya memilih motor listrik lantaran harganya yang murah. Sebaiknya tetap mempertimbangkan juga performanya.

“Saya pikir ini bukan tentang harga saja, tapi harus ada keseimbangan antara performa dan harga. Motor lebih murah dari Polytron banyak, tapi apa performanya sesuai? Memenuhi kebutuhan konsumen? Itu kan hal yang lain,” kata Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo, di Banten, Senin (8/1/2024).

Ia menyebut, dewasa ini masyarakat perlu mendapatkan edukasi soal motor listrik yang memenuhi syarat keamanan. Hal ini lantaran harga motor listrik yang terlalu murah dikhawatirkan memiliki risiko terbakar akibat korsleting.

“Misal, apa baterainya lithium, performanya benar (sesuai) spesifikasi, bisa nanjak atau enggak, jarak (tempuh) sesuai spesifikasi. Ini kan banyak abu-abunya. Kita juga enggak ngasih sembarangan,” ujarnya.

Tekno mengungkapkan, pihaknya memiliki cara tersendiri agar masyarakat tak ragu beralih ke kendaraan listrik. Pihaknya pun membuat motor listrik menyerupai tenaga yang bisa dihasilkan motor konvensional.