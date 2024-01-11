Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Nekat Pakai Knalpot Brong, Siap-Siap Motor Disita Polisi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:29 WIB
Nekat Pakai Knalpot Brong, Siap-Siap Motor Disita Polisi
Nekat pakai knalpot brong, siap-siap motor bisa disita polisi. (Ilustrasi/iStock)
A
A
A

JAKARTA – Penggunaan knalpot brong termasuk melanggar lalu lintas karena dapat menimbulkan suara bising. Polisi bisa menerapkan tindakan penilangan sampai menyita sepeda motor atas pelanggaran tersebut.

Hal itu sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi pun rutin menggelar razia knalpot brong.

Sepanjang operasi pada 2023, Polrestabes Bandung telah memusnahkan 11.230 knalpot brong.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, pihaknya akan terus melakukan giat operasi knalpot brong. Bahkan, tak segan menyita motor bagi pengendara yang masih nekat melakukannya.

“Kami jajaran Forkompimda Kota Bandung akan mendeklarasikan antiknalpot tidak standar atau knalpot bising sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 khususnya di pasal 285 bahwa kendaraan tidak sesuai spesifikasi knalpotnya bisa ditilang dan disita,” kata Budi, dikutip dari akun Instagram Polrestabes Bandung, Kamis (11/1/2024).

Penggunaan knalpot brong menyalahi aturan karena komponen yang terpasang tidaklah standar. Hal tersebut tertera dalam Pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang mengemudikan motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu,” bunyi pasal 285.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/53/3026742/knalpot_motor-GiEl_large.jpg
Ingin Ganti Knalpot Motor? Ini Hal yang Harus Diperhatikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/53/3024377/knalpot-OkWy_large.jpg
Apakah Pakai Knalpot Racing Bikin Boros Bensin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/53/2982811/penyebab-knalpot-motor-keropos-dan-cara-mengatasinya-lw3nNCSvpB.jpeg
Penyebab Knalpot Motor Keropos dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/53/2960997/wanita-cantik-dimarahi-gara-gara-masukkan-air-ke-knalpot-motor-sport-6Rn70AuAXb.jpg
Wanita Cantik Dimarahi Gara-Gara Masukkan Air ke Knalpot Motor Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/52/2954180/dibuat-dari-knalpot-brong-hasil-razia-patung-bandeng-bakal-kejutkan-warga-pati-FRkh6s6S4Y.jpg
Dibuat dari Knalpot Brong Hasil Razia, Patung Bandeng Bakal Kejutkan Warga Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/312/2778010/5-rekomendasi-knalpot-racing-terbaik-untuk-motor-pecinta-balap-wajib-tahu-9g6qKcMWM8.jpeg
5 Rekomendasi Knalpot Racing Terbaik untuk Motor, Siap Digeber di Jalanan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement