HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kronologi Wanita Ngamuk Gara-Gara Bayar Parkir Rp28,7 Juta

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:02 WIB
Kronologi Wanita Ngamuk Gara-Gara Bayar Parkir Rp28,7 Juta
Kronologi wanita ngamuk gara-gara bayar parkir Rp28 juta. (Autopro)
A
A
A

JAKARTA - Kronologi seorang wanita marah besar karena seketika harus membayar Rp28,7 juta untuk mobilnya yang diparkir hanya 40 menit.

Dilansir dari Autopro, Kamis (11/1/2024), kronologi peristiwa yang terjadi di China ini bermula saat Zhou berbelanja di sebuah mal. Ia memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir khusus, Changning International Parking Lot.

Saat itu, dia sama sekali tidak menemukan masalah karena proses parkir mobil berjalan normal seperti biasa.

Setelah selesai berbelanja, ia pulang keluar dari Mal. Zhou kaget begitu meninggalkan gedung parkir setelah menerima notifikasi pembayaran digital di ponselnya.

Dari ponsel itu dia diberi tahu telah terjadi pembayaran parkir sebesar 13.120 yuan atau setara Rp28,7 juta.  

Sadar ada yang tidak benar, Zhou memutuskan kembali ke gedung tempat ia memarkirkan mobil tersebut. Dia mengonfirmasikan masalah yang dialaminya pada staf yang saat itu bertugas.

Untungnya, petugas yang berjaga sangat koperatif. Mereka kemudian sama-sama melihat CCTV untuk memastikan berapa lama sebenarnya Zhou memarkirkan mobilnya.

"Padahal untuk satu jam parkir di gedung itu hanya 10 yuan (Rp21.882) per jam," kata Autopro.

Halaman:
1 2
      
