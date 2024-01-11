JAKARTA - Daihatsu Xenia merupakan jenis mobil keluarga yang paling laris di Indonesia. Setelah beli, Anda harus membayar pajak per tahunnya.
Besarnya pajak mobil ini tidak sama untuk semua mobil, tergantung tipe dan daerah tempat kendaraan terdaftar.
Informasi biaya pajak Xenia ataupun mobil lainnya dapat diakses secara online. Beberapa cara untuk cek pajak kendaraan online adalah menggunakan Signal, e-Samsat, dan Aplikasi Cek Pajak.
Yuk disimak berapa pajak Xenia seluruh tipe. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (11/1/2024) :
- Pajak Xenia R dan Tipe Tahun Pajak
XENIA 1.3 R 4X2 AT 2015 Rp2.436.000
XENIA 1.3 R 4X2 MT 2015 Rp2.289.000
XENIA 1.3 R AT 2015 Rp2.436.000
XENIA 1.3 R MT 2015 Rp2.289.000
XENIA 1.3 R AT 2016 Rp2.688.000
XENIA 1.3 R MT 2016 Rp2.520.000
XENIA 1.3 R AT 2017 Rp2.898.000
XENIA 1.3 R MT 2017 Rp2.709.000
XENIA 1.3 R AT2018 Rp3.003.000
XENIA 1.3 R MT 2018 Rp2.835.000
XENIA 1.5 R AT2018 Rp3.213.000
XENIA 1.5 R MT 2018 Rp3.045.000
XENIA 1.3 R AT 2019 Rp3.129.000
XENIA 1.3 R MT 2019 Rp2.961.000
XENIA 1.5 R AT 2019 Rp3.402.000
XENIA 1.5 R MT 2019 Rp3.213.000
XENIA 1.3 R AT 2020 Rp3.213.000
XENIA 1.3 R MT 2020 Rp3.003.000
XENIA 1.5 R AT 2020 Rp3.486.000
XENIA 1.5 R MT 2020 Rp3.297.000
XENIA 1.3 R AT 2021 Rp3.360.000
XENIA 1.3 R MT 2021 Rp3.150.000
XENIA 1.5 R AT 2021 Rp3.570.000
XENIA 1.5 R MT 2021 Rp3.444.000
- Pajak Xenia R All New dan Tipe Tahun Pajak
XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2021 Rp3.255.000
XENIA ALL NEW R 1.3 MT 2021 Rp3.045.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2021 Rp3.465.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2021 Rp3.612.000
XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2021 Rp3.234.000
XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2022 Rp3.339.000
XENIA ALL NEW R 1.3 MT 2022 Rp3.129.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2022 Rp3.549.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2022 Rp3.696.000
XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2022 Rp3.318.000
XENIA ALL NEW R 1.3 CVT 2023 Rp3.423.000
XENIA ALL NEW R 1.3 MT 2023 Rp3.213.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT 2023 Rp3.633.000
XENIA ALL NEW R 1.5 CVT ASA 2023 Rp3.780.000
XENIA ALL NEW R 1.5 MT 2023 R3.402.000