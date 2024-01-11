Harga Mobil Toyota Rush 2024

JAKARTA - Toyota memperkenalkan tipe baru dari Rush dengan menghadirkan All New Toyota Rush pada awal 2024 ini.

Tanpa menghilangkan identitas Toyota Rush 2023, mobil ini akan tampil lebih elegan dan terkesan futuristic. Hal ini menjadikannya sorotan utama di pasar otomotif Indonesia.

All New Toyota Rush 2024 tampil dalam berbagai varian dengan harga yang kompetitif. Hadir dengan inovasi terkini untuk memberikan pengalaman berkendara dengan performa handal, desain yang memukau.

Terbaru, mobil ini juga dilengkapi fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Selain itu, fitur ini menjadi daya tarik utama dari model terbaru mobil ini.

Konsumen dapat menikmati keunggulan performa dan fitur terbaik yang ditawarkan Toyota Rush.

Lantas, berapa harga Toyota Rush 2024? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (11/1/2024), berikut harga terbaru Toyota Rush di tahun 2024 dan keunggulannya.

Toyota Rush 2024 bertenaga mesin 1.5L Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 104 PS dan torsi sebesar 137 Nm.

Mesin ini tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 kecepatan dan otomatis 4 kecepatan. Kombinasi mesin dan transmisi memberikan performa yang handal serta efisiensi bahan bakar yang optimal.

Dengan dimensi panjang 4.435 mm, lebar 1.700 mm, dan tinggi 1.695 mm, All New Toyota Rush 2024 menawarkan desain yang memukau.

Mobil ini juga memiliki jarak sumbu roda sebesar 2.685 mm dan ground clearance sebesar 220 mm, memberikan kenyamanan dan stabilitas dalam setiap perjalanan.

Toyota Rush 2024 dilengkapi berbagai fitur keselamatan yang memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Beberapa fitur keselamatan itu antara lain anti-lock braking system (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), brake assist (BA), vehicle stability control (VSC), hill-start assist control (HAC), seven SRS airbags.

Harga Toyota Rush 2024

1. Toyota Rush 1.5 S AT GR Sport

- Transmisi Otomatis

- Kapasitas 7 Kursi

- Mesin 1496 cc, 103 hp

- Harga OTR Rp 306,1 Juta

- Angsuran Rp 7,32 Juta x 60 Bulan

- DP Rp 15,98 Juta