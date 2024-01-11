Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengintip Koleksi Truk Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT KPK

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |17:18 WIB
Mengintip Koleksi Truk Bupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT KPK
Mengintip koleksi truk Bupati Labuhanbatu yang terjaring OTT KPK. (Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Erik Adtrada Ritonga, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/1/2024). Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Erik memiliki harta kekayaan dari alat transportasi dan mesin mencapai Rp600 juta. Dari LHKPN itu, Erik diketahui mengoleksi sejumlah truk.

Dalam penelusuran MNC Portal Indonesia, Erik rutin melaporkan LHKPN. Data dimutakhirkan pada 21 Maret 2023.

Sedianya, pada 21 Maret 2024 Erik Adtrada Ritonga melaporkan pembaruan data LHKPN.  Namun,  pria kelahiran 5 Mei 1980 itu terjaring OTT KPK.

Dari LHKPN itu, pria kelahiran 5 Mei 1980 tidak mengungkap isi garasinya. Erik hanya melaporkan sejumlah truk yang dimasukkan ke kategori transportasi dan mesin. Berikut daftarnya :

1. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement