HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

4 Mobil dan Taksi Terbang yang Mejeng di CES 2024, Ada yang Siap Dijual Tahun Ini

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |15:20 WIB
4 Mobil dan Taksi Terbang yang Mejeng di CES 2024, Ada yang Siap Dijual Tahun Ini
JAKARTA - Mobil dan taksi terbang menyerbu ajang Electronic Show 2024 (CES) yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat (AS), pekan ini.

Namun, berbeda dengan penyelenggaraan CES sebelum-sebelumnya, pada gelaran tahun ini tak ada mobil dan taksi terbang mobil dan taksi terbang buatan Boeing, General Motors, Uber, hingga Bell.

Hanya Hyundai yang masih konsisten membawa mobil atau taksi terbang di ajang pameran teknologi itu.

Sisanya adalah para pemain baru yang tampak ingin menyampaikan pesan bahwa mobil terbang bukanlah angan-angan.

"Mimpi akan mobil terbang tidak akan pernah mati," tulis Patrick George dari Inside EV, dilansir Kamis (11/1/2024).

Dia mengatakan, minimnya nama-nama besar tersebut justru merupakan proses yang alami karena hanya perusahaan yang sangat serius mau menghambur-hamburkan uang untuk berinvestasi di mobil dan taksi terbang.

Setidaknya, itu dibuktikan oleh Hyundai dan tiga perusahaan ini yang memang sudah menanamkan investasi di bisnis mobil terbang.

"Hyundai sudah membuat divisi baru Supernal dan taksi terbang mereka akan beroperasi di 2028. Begitu juga dengan XPeng," ucap Patrick George.

Berikut daftar 4 mobil dan taksi terbang yang mejeng di CES 2024:

1. Hyundai Supernal S-A2

Hyundai Supernal S-A2 merupakan versi terbaru dari seri sebelumnya. Secara desain, helikopter ini memiliki aliran listrik yang terdistribusi ke delapan rotor serta bisa dimiringkan.

Hyundai Supernal S-A2 dilengkapi komponen yang berkualitas, seperti Powertrain, kontrol penerbangan, serta avionik.

Helikopter tersebut dirancang untuk terbang dengan kecepatan 200 kilometer per jam pada ketinggian 1.500 kaki.

2. XPeng Aeroht

XPeng Aeroht memamerkan mobil terbang di CES 2024. Mereka membawa XPeng Land Aicraft Carrier dan XPeng Aeorht eVTOL.

Keduanya menerjemahkan konsep mobil terbang dengan baik. XPeng Aeroht eVTOL memiliki tampilan layaknya mobil sport dari masa depan.

Mobil itu dilengkapi delapan baling-baling yang bisa mengangkat mobil itu secara vertikal untuk terbang. Sementara XPeng Land Aircraft Carrier tidak ubahnya seperti Tesla Cybertruck yang menggendong helikopter berukuran kompak.

