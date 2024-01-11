Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Wanita Ngamuk Gara-Gara Bayar Rp28 Juta untuk Parkir Mobil 40 Menit

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |10:47 WIB
Viral Wanita Ngamuk Gara-Gara Bayar Rp28 Juta untuk Parkir Mobil 40 Menit
Viral wanita ngamuk gara-gara harus bayar Rp28 juta untuk parkir mobil selama 40 menit. (Autopro)
JAKARTA - Viral seorang wanita di China, Zhou, marah gara-gara harus membayar Rp28,7 juta untuk mobilnya yang diparkir selama 40 menit. Kemarahannya semakin bertambah lantaran proses pengembalian uang tersebut diperkirakan memakan waktu lama.

Dikutip dari Autopro, Kamis (11/1/2024), peristiwa bermula saat Zhou berbelanja di sebuah mall. Ia memarkirkan mobilnya di lokasi parkir khusus, Changning International Parking Lot. Saat itu, dia tak menemukan masalah karena proses parkir mobil berjalan seperti biasa.

Setelah selesai berbelanja, Zhou langsung kaget begitu meninggalkan gedung parkir. Ia menerima notifikasi pembayaran digital di ponselnya.

Dari ponsel itu dia diberi tahu telah terjadi pembayaran parkir sebesar 13.120 yuan atau setara Rp28,7 juta.

"Padahal untuk satu jam parkir di gedung itu hanya mencapai 10 Yuan (Rp21.882) per jam," mengutip Autopro.

Zhou kemudian memutuskan kembali ke gedung tempatnya memarkirkan mobil. Ia mengonfirmasi biaya parkir ini kepada staf yang saat itu bertugas.

Beruntung, pertugas yang berjaga koperatif. Mereka kemudian melihat CCTV untuk memastikan berapa lama sebenarnya Zhou memarkirkan mobilnya.

Ternyata setelah diperiksa melalui CCTV, mobil Zhou hanya parkir selama 40 menit, tak sampai 1 jam.

Petugas kemudian memastikan terjadi kesalahan dalam pemindaian pelat nomor mobil sehingga pembayaran parkir jadi lebih mahal. Ia juga memastikan kepada Zhou uangnya akan dikembalikan.

