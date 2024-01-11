Honor Umumkan MagicOS 8.0, Sistem Operasi Berbasis Android yang Terintegrasi AI dan UI Canggih

BEIJING - Honor pada Rabu, (10/1/2024) mengumumkan peluncuran skin operasi Andorid kustom terbarunya: MagicOS 8.0. Versi MagicOS terbaru ini didasarkan pada Android 14 dan dilengkapi dengan integrasi AI dan MagicLM, model bahasa besar pada perangkat milik perusahaan teknologi China tersebut.

Diluncurkan selama sebuah acara di China, MagicOS 8.0 digembar-gembor dilengkapi dengan "antarmuka pengguna (user interface/UI) berbasis niat" baru bersama dengan fitur konektivitas, kinerja, privasi dan keamanan yang ditingkatkan. Ponsel pintar termasuk seri Honor Magic 5 dan seri Magic 4 akan diperbarui ke MagicOS 8.0 bulan ini, sesuai dengan rencana peluncuran peningkatan yang dibagikan oleh perusahaan.

Skin UI terbaru MagicOS 8.0 menampilkan peningkatan yang didukung AI dan diklaim sebagai yang pertama menampilkan "antarmuka pengguna berbasis niat (IUI), menurut terjemahan dari bahasa Mandarin.

Bersamaan dengan pembaruan Magic OS 8.0, Honor juga meluncurkan model bahasa besar milik perusahaan, MagicLM, dengan tujuh miliar parameter. Perusahaan ini telah bermitra dengan Qualcomm untuk mengoptimalkan MagicLM agar dapat berjalan pada SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Dilansir dari Gadget 360, Magic OS 8.0 memungkinkan pengguna mengatur tugas yang harus dilakukan dalam gambar dan teks, membuat jadwal secara akurat, dan mengatur kegiatan hari ke hari. Pengguna juga akan dapat mencari gambar dalam satu kalimat dan menemukannya.