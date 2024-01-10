Viral Pemotor Dikawal Polisi Gara-Gara Dikejar Debt Collector

JAKARTA – Viral di media sosial (medsos) seorang pengendara motor dikawal polisi demi menghindari debt collector.

Dalam video yang diunggah pada akun Instagram @infodepok_id, pengendara motor dari arah Depok menuju Jakarta mengaku diintai debt collector atau mata elang (matel). Disebutkan motor yang ditungganginya yakni Honda PCX 160 itu dibeli secara tunai.

Merasa dalam bahaya, pengendara itu akhirnya mendatangi pos jaga di Jalan Margonda Raya, Depok, pada Minggu (7/1/2024). Demi memberikan rasa aman, polisi setempat memberikan bantuan berupa kawalan sampai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

“Beli motor PCX cash mau ditarik modus matel 3 orang. Dibilang motor korban belum lunas. Akhirnya korban inisiatif minta tolong polisi, giring pelaku modus matel ke pospol Juanda Margonda. Pelaku kabur saat diuber balik polisi. Untuk memberikan rasa aman, polisi kawal saya sampai arah Lenteng,” tulis keterangan dalam video, dikutip Rabu (10/1/2024).

Aipda Kristianto yang melakukan pengawalan, mengaku sudah berusaha mendatangi debt collector tersebut. Meski pelaku telah meninggalkan lokasi, polisi berusaha memberikan rasa aman lebih kepada pengendara motor itu dengan memberikan pengawalan.

“Kemarin kami mendapat aduan secara langsung dari masyarakat yang mendapat ancaman dari orang yang mengaku debtcollector. Kronologinya, ketika pelapor melintas di Jalan Juanda kendaraan yang dikendarai pelapor tersebut diberhentikan secara paksa oleh orang yang mengaku dari pihak debt collector,” ujar Aipda Kristianto.