Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Itu Overhaul Mesin Mobil? Ini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:10 WIB
Apa Itu Overhaul Mesin Mobil? Ini Penjelasannya
Apa itu overhaul mesin mobil? (Ilustrasi/RD)
A
A
A

JAKARTA - Mesin kendaaan memegang peranan penting dalam menentukan kinerja dan daya tahan. Kinerja mesin, termasuk pada mobil, bisa menurun seiring berjalannya waktu.

Mesin bisa mengalami keausan dan potensi kegagalan. Karena itu, penting untuk memahami konsep overhaul mesin.

"Overhaul mesin bukan hanya tindakan perbaikan, melainkan investasi untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan umur panjang mesin," melansir situs resmi Daihatsu, Rabu (10/1/2024).

Istilah ini banyak digunakan di bengkel dan berkaitan erat dengan mesin. Mesin mobil yang cepat panas dapat mengakibatkan overhaul.

"Overhaul adalah metode perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah mesin kendaraan yang mengalami penurunan performa atau yang umumnya disebut sebagai turun mesin pada kendaraan," katanya.

Dalam proses overhaul ini melibatkan penggantian sejumlah komponen mesin yang bermasalah. Tujuannya, agar mesin bisa kembali bekerja optimal.

Konsep overhaul merupakan istilah untuk proses pelepasan mesin dari sasisnya. Ini bertujuan untuk pemeriksaan dan menangani jika ditemukan masalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement