Apa Itu Overhaul Mesin Mobil? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Mesin kendaaan memegang peranan penting dalam menentukan kinerja dan daya tahan. Kinerja mesin, termasuk pada mobil, bisa menurun seiring berjalannya waktu.

Mesin bisa mengalami keausan dan potensi kegagalan. Karena itu, penting untuk memahami konsep overhaul mesin.

"Overhaul mesin bukan hanya tindakan perbaikan, melainkan investasi untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan umur panjang mesin," melansir situs resmi Daihatsu, Rabu (10/1/2024).

Istilah ini banyak digunakan di bengkel dan berkaitan erat dengan mesin. Mesin mobil yang cepat panas dapat mengakibatkan overhaul.

BACA JUGA: Cek 5 Penyebab Oli Mesin Cepat Habis sebelum Bikin Kantong Jebol

"Overhaul adalah metode perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah mesin kendaraan yang mengalami penurunan performa atau yang umumnya disebut sebagai turun mesin pada kendaraan," katanya.

Dalam proses overhaul ini melibatkan penggantian sejumlah komponen mesin yang bermasalah. Tujuannya, agar mesin bisa kembali bekerja optimal.

Konsep overhaul merupakan istilah untuk proses pelepasan mesin dari sasisnya. Ini bertujuan untuk pemeriksaan dan menangani jika ditemukan masalah.