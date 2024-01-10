Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Agar Baterai Hyundai Ioniq 5 Lebih Lama

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:46 WIB
Tips Agar Baterai Hyundai Ioniq 5 Lebih Lama
Hyundai Ioniq 5. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Hyundai Ioniq 5 adalah kendaraan roda empat yang sedang melonjak di Indonesia. Kepopuleran mobil ini di pasar Indonesia juga didukung oleh dorongan pemerintah Indonesia yang gencar mempromosikan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara.

Akan tetapi, kendaraan listrik juga memiliki permasalahannya tersendiri. Baterai yang menjadi penggerak utama kendaraan ini katanya bisa mengalami penurunan kualitas seiring bertambahnya usia penggunaan. Salah satu pertimbangan terbesar ketika hendak membeli mobil elektrik bagi konsumen adalah waktu pengisian dayanya. Tidak bisa dipungkiri pengisian daya mobil elektrik tidak seinstan mengisi BBM pada mobil pembakaran internal.

Namun teknologi pengisian daya elektrik ini pun terus berkembang dan kini semakin cepat. Terutama pada mobil elektrik Hyundai terbaru dengan platform Electric Global Modular Platform (E-GMP). Oleh karena itu, penting untuk merawat baterai mobil listrik dengan baik agar lebih awet dan tahan lama.

Berikut adalah beberapa tips merawat baterai mobil listrik, dikutip dari laman Hyundai Indonesia:

1. Jaga kapasitas baterai di rentang 20 hingga 80 persen Hal ini sama seperti merawat baterai pada smartphone Anda. Sebisa mungkin jangan gunakan mobil hingga baterainya mencapai di bawah 20 persen. Kemudian ketika mengisi dayanya, atur batas maksimal pada 80 persen saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement