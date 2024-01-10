Tips Agar Baterai Hyundai Ioniq 5 Lebih Lama

JAKARTA – Hyundai Ioniq 5 adalah kendaraan roda empat yang sedang melonjak di Indonesia. Kepopuleran mobil ini di pasar Indonesia juga didukung oleh dorongan pemerintah Indonesia yang gencar mempromosikan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara.

Akan tetapi, kendaraan listrik juga memiliki permasalahannya tersendiri. Baterai yang menjadi penggerak utama kendaraan ini katanya bisa mengalami penurunan kualitas seiring bertambahnya usia penggunaan. Salah satu pertimbangan terbesar ketika hendak membeli mobil elektrik bagi konsumen adalah waktu pengisian dayanya. Tidak bisa dipungkiri pengisian daya mobil elektrik tidak seinstan mengisi BBM pada mobil pembakaran internal.

Namun teknologi pengisian daya elektrik ini pun terus berkembang dan kini semakin cepat. Terutama pada mobil elektrik Hyundai terbaru dengan platform Electric Global Modular Platform (E-GMP). Oleh karena itu, penting untuk merawat baterai mobil listrik dengan baik agar lebih awet dan tahan lama.

Berikut adalah beberapa tips merawat baterai mobil listrik, dikutip dari laman Hyundai Indonesia:

1. Jaga kapasitas baterai di rentang 20 hingga 80 persen Hal ini sama seperti merawat baterai pada smartphone Anda. Sebisa mungkin jangan gunakan mobil hingga baterainya mencapai di bawah 20 persen. Kemudian ketika mengisi dayanya, atur batas maksimal pada 80 persen saja.