HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Heboh Aksi Pelaku Curi BMW saat Pemilik Isi Angin

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:28 WIB
Heboh Aksi Pelaku Curi BMW saat Pemilik Isi Angin
Heboh aksi pria curi BMW saat pemilik isi angin. (Carscoops)
A
A
A

NEW JERSEY - Seorang pria mencuri BMW 8-Series Gran Coupe di saat sang pemilik tengah mengisi ban di pom bensin, Roseland, New Jersey, Amerika Serikat (AS), pada 4 Januari 2024.

Melansir Carscoops, Rabu (10/1/2024), pencurian ini terekam kamera pengawas. Awalnya, tampak pengemudi GC Seri 8 berwarna abu-abu tua itu tengah membungkuk di balik kap mesin sambil mengisi ban depan di sisi penumpang.

Di saat bersamaan, seorang pencuri terlihat keluar dari BMW Seri 3 oranye yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pria itu berlari menuju sedan sport mewah tersebut.

Meski hanya berjarak beberapa meter dari pemiliknya, pencuri tersebut masuk ke mobil tanpa disadari. Beberapa detik kemudian, pencuri itu memasukkan gigi dan mobil mulai mundur.

Sementara pemilik mencoba menghentikan pelaku. Namun, ia tak dapat mencegah pelaku membawa kabur mobilnya.

"Pencuri itu akhirnya melaju, mengikuti 3-Series yang dikemudikan komplotannya," tulis Carscoops.

Halaman:
1 2
      
