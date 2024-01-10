Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Cara Cek Pajak Motor-Mobil dan Pembayaran Secara Online 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |06:45 WIB
3 Cara Cek Pajak Motor-Mobil dan Pembayaran Secara Online 2024
Ilustrasi pajak motor (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH 3 cara cek tagihan pajak motor atau mobil beserta cara pembayarannya secara online 2024. Dalam hal ini, seiring perkembangan teknologi, saat ini semakin mudah untuk membayar pajak. Bahkan, kita tidak perlu datang ke samsat dan cukup melakukan serentetan prosesnya secara online.

Sebelum melakukan pengecekan dan pembayaran pajak secara online, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yakni mengenai nomor polisi kendaraan, nomor mesin hingga nomor rangka kendaraan.

Nomor polisi kendaraan

Nomor mesin kendaraan

Nomor rangka kendaraan

Berikut adalah 3 cara cek tagihan pajak kendaraan bermotor di secara online 2024.

1. Melalui Aplikasi

• Log-in

Saat melakukan log-in pada aplikasi e-Samsat memerlukan data diri dan data kendaraan. Pastikan tidak salah saat menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor polisi kendaraan.

• Pilih menu pendaftaran

Terdapat beberapa menu pada aplikasi e-Samsat. Namun, pilihlah menu pendaftaran untuk mengecek biaya pajak mobil atau motor. Dalam menu tersebut, akan terdapat instruksi pengisian formulir untuk keperluan pengecekan pajak kendaraan.

• Isi formulir

Lakukan pengisian formulir dengan data yang akurat. Guna untuk mendapatkan informasi mengenai nilai pajak, tanggal jatuh tempo, hingga jatuh tempo STNK.

• Opsi pembayaran

Setelah itu, akan mendapatkan kode bayar perbankan usai mengisi formulir pajak kendaraan. Terdapat beberapa pilihan pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613//giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984//ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/52/3118969//gac_aion_y_plus-JTbP_large.jpg
Berapa Harga Pajak Tahunan Mobil GAC Aion Y Plus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/52/3118673//kia_sonet_dipamerkan_di_iims_2025-8Cdo_large.jpg
Pajak Mobil Kia Sonet Semua Tipe dan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/52/3110255//chery_j6-qCN7_large.jpg
Berapa Pajak Mobil Chery J6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/52/3106076//toyota_gr_yaris-z5Kd_large.jpg
Berapa pajak Mobil Yaris Tipe GR?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement