Intip Spesifikasi dan Harga VTech Kidizoom Snap Touch

JAKARTA - Handphone (HP) Vtech tengah viral lantaran desainnya yang unik. HP ini menjadi pembicaraan publik lantaran digunakan Cipung, anak dari selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ponsel ini bukanlah smartphone umum yang biasa orang-orang gunakan sebagai alat produktivitas, melainkan gadget yang ditujukan ramah untuk anak.

Ponsel dengan nama seri Vtech Kidizoom Snap Touch ini merupakan perangkat yang didesain khusus bagi anak di bawah umur 6 tahun. Ukuran layarnya sekitar 2,4 inch dan sudah full color.

Selain memiliki layar sentuh, terdapat tombol sentuh yang terdiri atas beranda, kamera, mic, musik, dan multimedia lainnya.

Ponsel ini hanya memiliki ukuran berdimensi 12x6x1cm. Hal ini menjadikan ponsel tersebut mudah digenggam anak-anak.

Meski mini, Vtech Kidizoom Snap Touch memiliki fitur kamera dengan resolusi sebesar 5MP dan 2MP. Selain dapat memotret, Vtech memiliki kemampuan untuk merekam video dengan resolusi 240x320.