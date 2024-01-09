Advertisement
TECHNO

Fitur AI Bakal Dihadirkan di iOS 18

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:13 WIB
Fitur AI Bakal Dihadirkan di iOS 18
Fitur AI bakal dihadirkan di iOS 18. (Ilustrasi/Apple)
JAKARTA - Apple tengah menyiapkan sejumlah layanan kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence (AI) terbaru untuk iPhone sebagai langkah strategisnya dalam mengejar pesaing-pesaingnya di industri teknologi.

Sejak kemunculan ChatGPT, chatbot AI dari OpenAI pada November 2022, para perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk mengintegrasikan alat kecerdasan buatan ke produk perangkat keras dan lunak mereka.

Fokus Kembangkan AI

Dikutip dari Bloomberg pada Selasa (9/1/2024), terungkap AI dari Apple akan diperkenalkan melalui iOS 18.

Apple sedang fokus mengembangkan model bahasa besar (LLM) yang dikenal sebagai Ajax, dengan rencana untuk mengumumkan penawaran ini pada WWDC yang dijadwalkan Juni mendatang.

Gurman mengungkapkan beberapa fitur yang mungkin akan disertakan, seperti kemampuan ringkasan otomatis dan auto selesai untuk aplikasi inti seperti Pages dan Keynote.

Selain itu, Apple dikabarkan membawa teknologi AI ke Apple Music untuk meningkatkan kualitas playlist dan rekomendasi.

Topik Artikel :
Topik Artikel :
AI iOS 18 Apple iPhone
