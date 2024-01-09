SpaceX Luncurkan Roket Falcon 9 Bawa 23 Satelit Starlink

FLORIDA - Sebanyak 23 satelit Starlink untuk layanan internet berbasis ruang angkasa milik SpaceX diluncurkan ke orbit bersama roket Falcon 9 pada Minggu (7/1/2024) dari landasan 40 di Space Force Station, Cape Canaveral, Florida, AS pukul 17.35 EST atau Senin (8/1/2024) pukul 05.35 WIB.

Dilansir dari Spaceflight Now, Selasa (9/1/2024), mereka telah mengumumkan peluncuran yang dibuka pada pukul empat sore waktu setempat. Namun, mereka perlu membuka jalan untuk peluncuran perdana roket Vulcan milik United Launch Alliance pada landasan 41 yang berada tempat di sampingnya.

Roket tersebut berhasil meluncur dari landasan peluncuran sekitar pukul satu siang. Para kru harus berlomba untuk memenuhi target waktu peluncuran baru pada pukul 17.35 EST.

Wakil Presiden Peluncuran SpaceX mengatakan dalam sebuah unggahan di jaringan media sosial X, ini merupakan rekor baru Falcon untuk total waktu dari pelepasan roket hingga peluncuran yaitu 6 Jam, 33 menit.

Perusahaan ini telah menargetkan untuk meluncurkan 144 misi Falcon tahun ini. Hingga saat ini, tiga misi Falcon telah sukses diterbangkan pada 2024.

SpaceX mengonfirmasi keberhasilan peluncuran 23 satelit mini Starlink V2 setelah lebih dari satu jam mengangkasa.