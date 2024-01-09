Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bikin Geram, Ratusan Motor Siswa Parkir hingga Tutup Jalan di Pamulang Tangsel

Hambali , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:39 WIB
Bikin Geram, Ratusan Motor Siswa Parkir hingga Tutup Jalan di Pamulang Tangsel
Viral seratusan motor parkir hingga tutupi jalan di Pamulang, Tangsel. (@infotangsel)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Viral di media sosial sekira seratusan sepeda motor parkir hingga menutupi sebagian jalan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Sebagaimana dilihat di akun media sosial @tangsel.info, Selasa (9/1/2024), tampak motor-motor itu parkir hingga hampir menutup satu lajur Jalan Siliwangi arah Bundaran Pamulang, tepat di depan SMK Letris Pamulang.

"Parkiran sekolah siapa nih sobat Tangsel?," demikian keterangan unggahan tersebut.

Video ini kemudian ramai dikomentari netizen. Ada yang mencibir hal ini karena mengganggu arus lalu lintas.

Salah satunya netizen, @ratu.icana meminta pihak sekolah tak membiarkan para siswa parkir di badan jalan.

"Apapun alasannya, tak boleh mengganggu kepentingan umum ! Pihak sekolah juga harusnya tahu diri bahwa ini amat menganggu pengguna jalan. Mau mendisiplinkan murid tapi malah bikin macet. Gimana sih?," tulisnya.

Dari informasi yang dihimpun, hal ini terjadi lantaran adanya perubahan waktu penutupan gerbang SMK Letris. Siswa yang masih menyesuaikan hal ini banyak yang terlambat datang ke sekolah.

"Mohon maaf sekali atas insiden kemacetan yang terjadi tadi pagi. Kejadian ini baru pertama kali terjadi, karena ada jam perubahan penutupan gerbang, sehingga siswa baru mulai penyesuaian. Alhamdulillah sekolah juga telah berkoordinasi dengan binamas dan dishub terkait," bunyi klarifikasi @fshaugie dalam komentar video.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Topik Artikel :
Parkir Motor Parkir Viral
Telusuri berita ototekno lainnya
