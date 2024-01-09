Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik BMW i5 Tawarkan Performa Menawan dengan Desain Ciamik

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:53 WIB
Mobil Listrik BMW i5 Tawarkan Performa Menawan dengan Desain Ciamik
Mobil listrik BMW i5 tawarkan performa menawan dengan desain ciamik. (autonews)
A
A
A

MUNCHEN - BMW seri kelima generasi kedelapan ini merupakan model i5 all-electric pertama yang memiliki jarak tempuh paling jauh. Para petinggi BMW mengatakan i5 menawarkan teknologi dan kemewahan limosin i7.

Melansir Daily Mail UK, Selasa (9/1/2024), mereka telah mencoba mobil listrik ini dan membenarkan apa yang dikatakan petinggi BMW.

Dengan harga mulai dari 51.000 poundsterling atau sekitar satu miliar rupiah ini, BMW menawarkan mesin bensin 208 520i yang mampu melesat dari 0 ke 62 mph dalam 7,5 detik hingga 143 mph. Mobil listrik ini memiliki dua pilihan cara pengisian hybrid bensin-listrik.

Di sisi lain, i5 M60 xDrive 601 hp all-wheel drive yang mereka uji mampu mencapai 62 mph dalam waktu setengahnya, 3,8 detik seperti supercar hingga 142mph. Dengan harga yang dibandrol sekitar 100.000 poundsterling atau setara Rp1,9 miliar.

Interiornya yang modern dan rapi terasa luas dan dibuat dengan penuh gaya. Mobil ini terasa seperti sebuah karya yang dikemas dengan cara yang canggih. Mobilnya besar dan mengesankan, namun tetap elegan, tangguh, dan mulus.

Panjang yang mencapai 5 meter, lebih lebar, tinggi, dan jarak roda yang lebih panjang, serta tampilan jalan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, i5 yang baru menjanjikan dan memberikan kenyamanan tempat duduk dan ruang kaki yang lebih baik, terutama di bagian belakang.

Bahkan mobil satu ini merupakan BMW pertama yang memiliki fitur permainan melalui monitor utama yang besar. Interiornya yang beraksen Verganza tanpa kulit ditawarkan sebagai standar BMW pertama di Inggris yang ditawarkan.

Halaman:
1 2
      
