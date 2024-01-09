Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Merambah ke Otomotif, Xiaomi Perkenalkan Mobil Listrik

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:15 WIB
Merambah ke Otomotif, Xiaomi Perkenalkan Mobil Listrik
Xiaomi SU7. (Dok Xiaomi)
A
A
A

JAKARTA Xiaomi resmi memperkenalkan mobil listrik perdana yakni Xiaomi SU7, pada Kamis (28/12/2023). SU 7 merupakan sedan bertenaga empat roda (AWD) dengan output sebesar 495 kW dan baterai 101 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 800 km.

Akselerasi 0-100 km/jam hanya membutuhkan waktu 2,78 detik. Hal ini berkat sepasang motor V6 dan V6s yang dikembangkan secara internal. Produksi mobil ini dilakukan melalui kontrak dengan BAIC Off-road Vehicle Co. di Beijing.

Xiaomi, yang terkenal berhasil menjual smartphone kepada konsumen, kini melangkah ke industri otomotif.

"Xiaomi ingin menjadi top 5 perusahaan mobil di dunia dalam waktu 15-20 tahun ke depan," ucap CEO Xiaomi, Lei Jun mengatakan saat perkenalan model SU7, dilansir Selasa (9/1/2024).

Xiaomi belum mengumumkan harga yang dipasangkan bagi SU7. Namun, harga SU7 kemungkinan bermain di level yang sama dengan Porsche Taycan serta Tesla Model S yang di China dipasarkan sekitar Rp700 jutaan alias di kelas premium.

Desain Varian Xiaomi SU7

Dalam hal desain, sedan ini jelas dipengaruhi gaya desain sedan Eropa dan bersaing dengan Tesla sebagai pesaing utama di pasar. Xiaomi telah mempercayakan perancangan desain kepada Kepala Desain Xiaomi, Li Tianyuan yang memiliki pengalaman di BMW. Ia pernah menggarap model seperti BMW i Vision Circular Concept, iX, dan sedan seri 7 generasi terbaru.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Xiaomi SU7 Xiaomi
Telusuri berita ototekno lainnya
