Segini Harga Mobil Smart Fortwo di 2024, Si Body Kecil yang Hemat Bahan Bakar

SEGINI harga mobil smart Fortwo di 2024 yang bisa menjadi rekomendasi Anda. Bentuknya yang mungil dan dinamis menjadi daya tarik tersendiri.

ForTwo baru memiliki panjang 2,69 meter dan akan dibanderol 11.125 poundsterling atau sekira Rp216 juta pada tahun 2014. Lantas berapa saat tahun 2024?

Ternyata segini harga mobil smart Fortwo di 2024 yakni Rp189 juta hingga Rp275 juta pada situs belanja kendaraan.

Sebagai informasi mobil smart Fortwo menggunakan mesin yang sama yaitu tiga silinder berdaya 71 BHP. Sistem transmisi menggunakan lima percepatan manual.

Lalu, fitur menarik pertama yang bisa kamu dapatkan ketika menggunakan Smart Fortwo ini adalah fitur yang lebih lincah dan kencang.

Mobil ini bakalan cocok banget untukmu yang mencari mobil dengan lajuan yang lebih kendang dan kendali mudah. Sehingga mendukung segala bentuk aktivitas berkendara menjadi lebih cepat nantinya.