HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Masih Berselimut, Sedan Listrik Canggih Kolaborasi Huawei dan BAIC Terlihat di Jalanan China

Redaksi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:36 WIB
Masih Berselimut, Sedan Listrik Canggih Kolaborasi Huawei dan BAIC Terlihat di Jalanan China
Berselimut stiker, mobil listrik kolaborasi Huawei dengan Baic sudah mulai terlihat di jalanan China. (Foto: Carnewschina)
A
A
A

KOLABORASI raksasa teknologi Huawei dan BAIC BJEV semakin seru dengan pengumuman kemunculan Mobil sedan listrik Stelato yang sangat dinantikan pada 2024. BAIC BJEV mengatakan kolaborasi keduanya bertujuan menghadirkan sedan listrik berukuran sedang hingga besar, dan proto type nya akan diungkapkan pada paruh pertama tahun 2024.

Peran utama BJEV, sebagai divisi kendaraan energi baru dari BAIC, diharapkan menjadi pendorong keberhasilan kolaborasi ini. Yu Chengdong, Direktur Manajemen Huawei sebelumnya telah mengumumkan kerjasama perusahaan dengan empat perusahaan utama dalam industri otomotif yaitu, Seres, Chery, BAIC BJEV, dan JAC.

Setiap kolaborasi menghasilkan model unik yang mencerminkan peran Huawei dalam menghadapi pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat. Pada konferensi peluncuran Luxeed S7 bulan November lalu, Yu Chengdong mengungkapkan bahwa model hasil kolaborasi Huawei dan BAIC memiliki kode internal X4.

Bocoran tentang Stelato X4

Produk pertama dari kolaborasi Huawei-BAIC, sudah mulai bermunculan selama uji jalan di China. Mengambil inspirasi desain dari Luxeed S7 dan Aito M9 yang baru-baru ini diluncurkan, Stelato X4 adalah sedan listrik berukuran menengah yang dijadwalkan untuk debut di pasar pada kuartal pertama 2024.

Halaman:
1 2
      
