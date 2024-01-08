Red Bull Percepat Produksi Hypercar, Apa Kabar Ferrari dan Bugatti?

JAKARTA - Tahun 2024 bertepatan dengan Shio Naga Kayu dianggap sebagai momen pas untuk Red Bull meluncurkan mobil hypercar RB17. Rencana ini lebih cepat dibandingkan dengan jadwal sebelumnya, yaitu 2025.

Percepatan ini bisa saja bikin kaget rival mereka, seperti Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, dan pabrikan lainnya. Sebab, rival Red Bull baru akan mengeluarkan mobilnya pada 2024. Team Princial Red Bull F1 Team Christian Horner mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan baik terkait desain RB17.

"Team kami sudah mendesain RB 17 dengan sangat baik dan mobil hiper kami akan diluncurkan di 2024 ini," ujar Horner kepada Sky Sport, Senin (8/1/2024). Kepastian ini sekaligus menjawab keraguan dan informasi yang beredar terkait masa depan proyek RB17 sejak dimulai pada 2022.

RB 17 didesain salah satu tokoh legendaris di Formula 1, Adrian Newey. Pria kelahiran 26 Desember 1958 itu sudah membawa banyak tim Formula 1 meraih gelar juara dunia seperti Williams, McLaren, dan Red Bull Formula 1.

“RB17 menjadi tonggak penting dalam evolusi Red Bull Advanced Technologies, yang kini sepenuhnya mampu menciptakan dan memproduksi mobil seri produksi di Teknologi Red Bull Campus. Ini juga kali pertama mobil dengan merek Red Bull tersedia untuk kolektor,” tambah Horner.