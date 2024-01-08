Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Mobil Bekas Harga Rp50 Jutaan, Bisa Muat Banyak hingga Performa Tahan Lama

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |07:00 WIB
10 Mobil Bekas Harga Rp50 Jutaan, Bisa Muat Banyak hingga Performa Tahan Lama
Ilustrasi mobil bekas harga Rp50 jutaan(Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH 10 mobil bekas harga Rp50 jutaan yang bisa menjadi rekomendasi Anda dalam memiliki kendaraan. Saat ini, ada merek mobil bekas yang punya kualitas tahan lama serta performa yang tidak kalah dengan kendaraan baru.

Berikut 10 mobil bekas harga Rp50 jutaan yang bisa menjadi rekomendasi:

1. Toyota Camry 2011

Memiliki sedan mewah memang identik dengan tampilan elegan serta kenyamanan. Salah satunya Toyota Camry XV40 generasi ketiga ini memiliki keduanya dengan harga yang relatif murah saat ini.

Tidak heran jika mobil yang dijual sejak tahun 2006-2011 ini cukup diminati di pasar mobil bekas. Pada masa jayanya, mobil ini menjadi mobil favorit para pejabat di tanah air berkat tampangnya yang elegan.

Dalam hal ini, sedan ini dijual seharga USD2000 atau sekitar Rp35 juta jika kurs rupiah Rp15.500.

2. Chevrolet Traverse 2010

Mobil ini dirilis dengan desain yang menarik, gril yang ramping dan spoiler yang memesona.New Chevrolet Traverse 2010, yakni mobil populer yang disukai banyak orang karena keindahannya yang unik serta memiliki muatan banyak dan cocok untuk yang memiliki keluarga besar.

Harga mobil ini sebesar USD3000 atau sekitar Rp46 juta.

