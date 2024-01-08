Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Suzuki Karimun? Ternyata Segini Besarannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |08:36 WIB
BERAPA pajak mobil Suzuki Karimun yang merupakansalah satu mobil idaman masyarakat Indonesia. Mobil keluaran sejak tahun 1990 memiliki versi terbaru yang selalu laku di pasaran.

Dengan harga yang murah, mobil ini memiliki mesin yang sangat responsif dengan sistem pengendalian yang bagus.

Jika tertarik untuk memiliki Suzuki Karimun sebagai mobil keluarga, Anda perlu mengetahui besaran biaya pajak tahunan dari mobil ini.

Lantas berapa pajak mobil Suzuki Karimun? Ternyata segini besarannya

KARIMUN WAGON AB 4X2 AT 2022 Rp1.510.100

KARIMUN WAGON BLIND VAN 4X2 MT 2022 Rp1.228.000

KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2022 Rp1.991.000

KARIMUN WAGON GL 4X2 AT 2022 Rp2.369.000

KARIMUN WAGON GL 4X2 MT 2022 Rp2.222.000

KARIMUN WAGON GS 4X2 AT 2022 Rp2.516.000

KARIMUN WAGON GS 4X2 MT 2022 Rp2.369.000

KARIMUN WAGON AB 4X2 AT 2021 Rp1.466.700

KARIMUN WAGON AB 4X2 AT 2020 Rp1.379.900

KARIMUN WAGON BLIND VAN 4X2 MT 2020 Rp1.119.500

KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2020 Rp1.865.000

KARIMUN WAGON GL 4X2 AT 2020 Rp2.222.000

KARIMUN WAGON GL 4X2 MT 2020 Rp2.075.000

KARIMUN WAGON GS 4X2 AT 2020 Rp2.369.000

KARIMUN WAGON GS 4X2 MT 2020 Rp2.222.000

