BERAPA pajak mobil Suzuki Karimun yang merupakansalah satu mobil idaman masyarakat Indonesia. Mobil keluaran sejak tahun 1990 memiliki versi terbaru yang selalu laku di pasaran.
Dengan harga yang murah, mobil ini memiliki mesin yang sangat responsif dengan sistem pengendalian yang bagus.
Jika tertarik untuk memiliki Suzuki Karimun sebagai mobil keluarga, Anda perlu mengetahui besaran biaya pajak tahunan dari mobil ini.
Lantas berapa pajak mobil Suzuki Karimun? Ternyata segini besarannya
KARIMUN WAGON AB 4X2 AT 2022 Rp1.510.100
KARIMUN WAGON BLIND VAN 4X2 MT 2022 Rp1.228.000
KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2022 Rp1.991.000
KARIMUN WAGON GL 4X2 AT 2022 Rp2.369.000
KARIMUN WAGON GL 4X2 MT 2022 Rp2.222.000
KARIMUN WAGON GS 4X2 AT 2022 Rp2.516.000
KARIMUN WAGON GS 4X2 MT 2022 Rp2.369.000
KARIMUN WAGON AB 4X2 AT 2021 Rp1.466.700
KARIMUN WAGON AB 4X2 AT 2020 Rp1.379.900
KARIMUN WAGON BLIND VAN 4X2 MT 2020 Rp1.119.500
KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2020 Rp1.865.000
KARIMUN WAGON GL 4X2 AT 2020 Rp2.222.000
KARIMUN WAGON GL 4X2 MT 2020 Rp2.075.000
KARIMUN WAGON GS 4X2 AT 2020 Rp2.369.000
KARIMUN WAGON GS 4X2 MT 2020 Rp2.222.000