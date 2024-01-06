Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hasil Rekaman Video Berisik, Ga Usah Pakai Emosi Coba Cara Ini

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:50 WIB
Hasil Rekaman Video Berisik, Ga Usah Pakai Emosi Coba Cara Ini
Bantuan AI memudahkan mengedit audio yang bocor suara dari luar. (Foto: videomaker)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang terjadi, ketika video yang sudah mau masuk editing ternyata hasil audioya ga asik, karena ada suara bocor dari luar? Sebel pasti, karena suara utama menjadi tidak jelas karena terdistorsi audio dari pihak ketiga yang tidak direkam justru masuk.

Meski, kejadian ini mungkin sering terjadi apalagi ketika audio recorder yang digunakan kualitasnya standar sehingga tidak bisa menyaring noise. Atau juga pengambilan gambar dan suara dilakukan di keramaian yang memang banyak orang.

Proses editing harus dilakukan agar gambar dan audio sama sama bagus. Tapi, untuk melakukan ini dibutuhkan kemampuan editing yang bagus. Hanya saja, itu dulu. Sekarang di era serbadigital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) editing audio bisa dilakukan banyak orang.

Seperti dibagikan akun Instagram @rinston_gustarin, Jumat (5/1/2024) ini. Cara yang dibagikan menurutnya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yakni Web AI Vocal Remover.

Cara Edit Audio yang Noise

Halaman:
1 2 3
      
