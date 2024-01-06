Nekat, Mobil China Ini Tes Kekuatan dengan Ditimpa Truk Molen dan Tetap Utuh

JAKARTA - Banyak cara untuk membuktikan kualitas dan kekuatan produk mobil yang dirilis masing masing masih perusaha otomotif. Tapi, apa yang dilakukan Pabrikan mobil China, Zeekr bisa dianggap di luar nalar. Mereka, memilih menimpa mobil produsi mereka Zeekr 009, dengan truk molen atau mixer truck pengangkut semen.

Tes kekuatan itu diperlihatkan melalui sebuah tayangan video komersial yang beredar luas di media sosial. Tujuannya meyakinkan konsumen jika kekuatan mobil mereka di atas mobil kompetitor utama, Toyota Alphard.

"Zeekr meyakini struktur bodi Zeekr 009 adalah yang teraman di dunia berkat material yang sangat kuat. Mobil itu diyakini tiga kali lebih kokoh dibanding mobil MPV konvensional lain yang ada di pasar," sebut Autopro, Sabtu (6/1/2023).

Seperti terilihat dalam video, Zeekr 009 ditempatkan dalam posisi parkir. Setelahnya truk molen berjalan dari arah berlawanan. Dalam lintasan truk tersebut dibuat sebuah landasan kecil yang bisa membuat truk molen terguling.