5 Mobil Populer yang Dikabarkan Dihentikan Produksinya di 2023

INDUSTRI otomotif tidak selalu melihat kemunculan model-model mobil baru, terkadang beberapa model mobil harus mengucap selamat tinggal. Tahun 2023 menjadi saksi perpisahan dengan beberapa mobil ikonik yang telah menyertai perjalanan dunia otomotif selama beberapa dekade terakhir.

Penurunan penjualan dan pembaharuan Electronic Vehicle atau mobil listrik menjadi alasan utama produsen otomotif dalam mengambil keputusan ini. Berikut adalah deretan mobil yang telah diputuskan untuk dihentikan produksinya di Inggris dan harus mengucap selamat tinggal dari pasar otomotif di tahun 2023, Dilansir dari berbagai sumber, Jum’at (5/1/2024).

Inilah kelima jenis mobil yang telah memberikan pengaruh besar dalam sejarah otomotif akhirnya memasuki akhir perjalanan mereka, meninggalkan jejak kenangan di hati para penggemar setianya.

1. Ford Fiesta

Ford Fiesta, mobil yang mencatatkan rekor sebagai kendaraan paling dimiliki dan terlaris di Britania, menghadapi akhir perjalanan pada tahun 2023. Pada tanggal 7 Juli 2023, Ford mengumumkan bahwa Fiesta Ford sudah tidak diproduksi kembali di pabrik perakitan di Cologne, Jerman, ini menandai akhir dari sebuah legenda era modern, terutama di Inggris.

Sejak debutnya pada tahun 1976, lebih dari 22 juta unit Fiesta telah terjual di seluruh dunia, dengan hampir 5 juta unit dibeli oleh konsumen di Inggris dan sekitar 1,5 juta masih digunakan konsumen saat ini.

Keputusan untuk mengakhiri produksi ini sejalan dengan langkah perusahaan AS yang saat ini memasuki fase berikutnya dari transisi ke kendaraan listrik (EV).

Pada pertengahan 2026, para pimpinan menargetkan agar setiap Ford di showroom di Inggris dan seluruh Eropa menjadi kendaraan listrik penuh atau plug-in hybrid. Dengan demikian, perjalanan panjang Ford Fiesta yang legendaris kini berakhir, membawa penggemar setianya ke era baru kendaraan listrik Ford di masa depan.

2. AUDI R8

Supercar Audi R8, mobil yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 ini sudah digemari oleh para konsumen sejak 16 tahun terakhir melalui dua generasi yang memikat banyak penggemar.Memiliki desain yang unik, dengan gaya yang lebih sederhana dibanding dengan pesaingnya yaitu Lamborghini dan Ferrari sejenisnya, serta ditambah dengan harga yang lebih terjangkau, menjadikannya sangat populer di pasaran.

Namun, pada tahun 2022, pabrikan asal Jerman ini mengonfirmasi bahwa produksi Audi R8 akan berakhir pada tahun berikutnya sebagai bagian dari peralihan besar-besaran menuju mobil listrik.

Keputusan ini tidak mengejutkan mengingat mesin kinerja mobil ini menggunakan mesin V10 yang menghasilkan emisi besar-besaran hingga akhir siklus hidupnya. Edisi terakhir dari AUDI R8 yaitu, R8 GT RWD menjadi koleksi terakhir dari supercar dua kursi ini.