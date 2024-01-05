Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Langkah Mudah Aktifikan Hotspot iPhone yang Bermasalah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:05 WIB
Langkah Mudah Aktifikan Hotspot iPhone yang Bermasalah
Masalah fitur berbagi hotspot di iPhone bisa diatasi dengan beberapa langkah sebelum dibawa ke teknisi. (Foto: Apple)
A
A
A

JAKARTA - Fitur hotspot bisa menjadi salah satu cara "beramal" paket data ke teman. Baik itu di smartphone  android atau juga Apple. Tapi bagaimana kalau fasilitas tersebut tidak bisa digunakan dengan baik, termasuk untuk iPhone.

Sudah pasti akan sangat tidak mengenakkan. Apalagi jika memang dibutuhkan dalam kondisi genting. Belum semua tahu bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut. Untuk yang belum tahu, tidak perlu khawatir, karena ada beberapa cara simple yang bisa dilakukan.

Berikut 6 Langkah Mengatasi Masalah Hotspot di iPhone

1. Cek data seluler

Cek apakah data seluler aktif atau tidak. Data seluler yang tidak aktif termasuk jika dalam mode pesawat membuat jaringan internet dari iPhone tidak berfungsi. Sehingga, tidak mungkin untuk melakukan aktivasi hotspot.

2. Opsi Maximize Compatibility

Dengan mengaktifkan opsi Maximize Compatibility konektivitas jaringan akan bekerja maksimal saat memberikan sambungan internet. Caranya: klik Setting > Personal Hotspot> Maximize Compatibility.

Halaman:
1 2
1 2
      
