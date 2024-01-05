Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Alasan Mobil China Mulai Laku di Indonesia, Sebuah Studi Memberi Jawaban

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:36 WIB
Alasan Mobil China Mulai Laku di Indonesia, Sebuah Studi Memberi Jawaban
Mobil China mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Sukses pabrikan otomotif asal Tiongkong BYD menggusur Tesla dalam daftar penjualan mobil listrik terbanyak di 2023, menjadi bukti bagaimana kendaraan listrik asal China mulai menarik hati. Jumlah ekspor mobil China juga telah melewati Jepang. Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai menerima produksi mobil asal China.

Fakta itu diperkuat dengan laporan The Road to Southeast Asia: A Study of Consumer Perceptions and Market Opportunities for Chinese Automotive Brands”. Laporan itu didasarkan studi lanskap pasar mobil asal China di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Studi ini mengungkapkan bahwa 40 persen dari percakapan online terkait dengan merek-merek China di Indonesia, berkisar pada harga produk dan layanan mereka yang kompetitif. Sementara 29 persen berfokus pada teknologi dan inovasi, secara khusus menyoroti elektronik dan kendaraan.

Konsumen Indonesia juga tertarik dengan fungsional dan desain dari produk China, serta ketersediaannya melalui saluran online dan offline. Ditemukan juga minat yang cukup besar di kalangan konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik (EV).

Konsultan komunikasi Asia Tenggara, Vero, dan perusahaan manajemen pemasaran terpadu asal Tiongkok, WeBridge, mengungkapkan bahwa 33 persen konsumen Indonesia membeli mobil sebagai pilihan gaya hidup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167075/mobil-fVzC_large.jpg
Survei Ungkap Dampak Perang Harga Mobil China, Kualitas Dipertanyakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154213/byd-cHxD_large.jpeg
Mobil China Terlaris di Indonesia Juni 2025: BYD-Chery Bersaing Ketat, Wuling Melorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/52/3071286/mobil_china-wy0K_large.jpg
Uni Eropa Resmi Terapkan Tarif Impor 45% untuk Mobil Listrik China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/52/3066906/mobil_di_as_bakal_dilarang_gunakan_perangkat_lunak_dan_keras_dari_china-qcoH_large.jpg
Babak Baru, Mobil di AS Bakal Dilarang Gunakan Perangkat Lunak dan Keras dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/52/3033249/beda-dari-brand-china-lain-ini-pertimbangan-gwm-pasarkan-mobil-hybrid-x3soCZr7lj.jpg
Beda dari Brand China Lain, Ini Pertimbangan GWM Pasarkan Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/52/3020062/byd-UH5w_large.jpg
Cegah Banjir Kendaraan Listrik China, Uni Eropa Bakal Naikkan Tarif Impor? 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement