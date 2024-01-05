Alasan Mobil China Mulai Laku di Indonesia, Sebuah Studi Memberi Jawaban

Mobil China mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. (Foto: Reuters)

JAKARTA – Sukses pabrikan otomotif asal Tiongkong BYD menggusur Tesla dalam daftar penjualan mobil listrik terbanyak di 2023, menjadi bukti bagaimana kendaraan listrik asal China mulai menarik hati. Jumlah ekspor mobil China juga telah melewati Jepang. Indonesia menjadi salah satu negara yang mulai menerima produksi mobil asal China.

Fakta itu diperkuat dengan laporan The Road to Southeast Asia: A Study of Consumer Perceptions and Market Opportunities for Chinese Automotive Brands”. Laporan itu didasarkan studi lanskap pasar mobil asal China di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Studi ini mengungkapkan bahwa 40 persen dari percakapan online terkait dengan merek-merek China di Indonesia, berkisar pada harga produk dan layanan mereka yang kompetitif. Sementara 29 persen berfokus pada teknologi dan inovasi, secara khusus menyoroti elektronik dan kendaraan.

Konsumen Indonesia juga tertarik dengan fungsional dan desain dari produk China, serta ketersediaannya melalui saluran online dan offline. Ditemukan juga minat yang cukup besar di kalangan konsumen Indonesia terhadap kendaraan listrik (EV).

Konsultan komunikasi Asia Tenggara, Vero, dan perusahaan manajemen pemasaran terpadu asal Tiongkok, WeBridge, mengungkapkan bahwa 33 persen konsumen Indonesia membeli mobil sebagai pilihan gaya hidup.