HOME OTOTEKNO TECHNO

Link dan Cara Daftar Free Fire Advance Server di Januari 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:32 WIB
Link dan Cara Daftar Free Fire Advance Server di Januari 2024
Ilustrasi link cara daftar free (Foto: Garena)
A
A
A

LINK dan cara daftar Free Fire Advance server di Januari 2024. Dalam hal ini Free Fire Advance Server adalah sebuah program khusus yang memberikan kesempatan kepada player untuk mencoba fitur-fitur terbaru yang belum dirilis secara resmi.

Mereka pun menjanjikan hadiah berupa Diamond bagi player yang berhasil menemukan bug pada fitur atau gameplay game bergenre Battle Royal tersebut di Advance Server.

Kendati demikian, supaya bisa masuk ke Advance Server-nya para pemain mesti menggunakan kode aktivasi untuk login, dan jumlah kodenya terbatas. Lantas bagaimana caranya?

Berikut link dan cara daftar Free Fire Advance server di Januari 2024:

-Buka situs resmi Advance Server FF ff-advance.ff.garena.com melalui ponsel atau laptop

-Login Free Fire Advance Server menggunakan akun Facebook atau Google anda

- Masukkan email Anda yang aktif Jika berhasil masuk ke halaman login, artinya Anda telah berhasil melakukan pendaftaran atau registrasi Advance Server FF

-Nantinya, FF Advance Server ini akan selesai pada 19 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
