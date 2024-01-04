Berapa Lama Anak Boleh Main HP dalam Sehari Berdasarkan Usia?

Lama durasi anak bermain HP bisa disesuaikan dengan usia masing masing. (Foto: Penfieldbuildingblock)

JAKARTA - Gadget merupakan perangkat elektronik yang dirancang membantu berbagai aktivitas sehari-hari. Seiring berkembangnya era digital, fenomena penggunaan handphone oleh anak-anak semakin lumrah ditemui di tengah masyarakat.

Bahkan, tidak sedikit orangtua yang memberikan HP ketika anak sedang makan, anak sedang rewel atau hanya ingin membuatnya anteng. Penggunaan gadget anak-anak bisa dikatakan tidak apa-apa, selagi cara dan durasinya diatur dengan baik.

Karena terlalu lama terpapar gadget bisa berdampak pada psikologis anak. Menurut American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), ada beberapa dampak buruk pada anak jika berlebihan menggunakan handphone.

- Masalah tidur.

- Nilai yang lebih rendah di sekolah.

- Membaca lebih sedikit buku.

- Lebih sedikit waktu bersama keluarga dan teman.

- Tidak cukup aktivitas di luar ruangan atau fisik.

- Masalah berat badan.

- Masalah suasana hati.

- Masalah citra diri dan citra tubuh yang buruk.

- Takut ketinggalan.