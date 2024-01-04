Bocoran Tampang Asus ROG Phone 8 Pro dan Perbandingannya dengan Versi Asus ROG Phone 8 Vanilla

TAHUN 2024 belum genap sepuluh hari, tapi wara wiri bocoran handphone (hp) beragam merek sudah mulai bertebaran di internet. Termasuk bocoran penampakan Asus ROG Phone 8 Pro. Padahal, produk ini baru akan dirilis pada 16 Januari mendatang di China.

Tampang handphone gaming itu sudah beredar dengan memperlihatkan keseluruhan sudut ROG Phone 8 Pro. Memang belum semuanya terungkap, tapi ada beberapa poin informasi penting yang sudah ada. Misalnya. Smartphone tersebut akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dari Qualcomm.

Prosesor tersebut akan didukung RAM 16GB dan 24GB dan opsi penyimpanan 512GB dan 1TB. Kemampuan ini di atas model Vanilla yaitu RAM hingga 12GB dan penyimpanan 256GB. Layar yang digunakan adalah FHD+ AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 165 Hz, dukungan HDR10, dan teknologi LTPO dengan layar datar dengan punch hole yang diharapkan berisi kamera 32MP.

Namun, detail kamera ROG Phone 8 Pro tidak disertakan dalam laporan. Berbeda misalnya dengan versi Asus ROG Phone 8 Vanilla yang memiliki pengaturan tiga kamera di belakang, yang terdiri dari sensor utama Sony IMX890 50 megapiksel, sensor ultrawide 13 megapiksel, dan kamera ketiga 32 megapiksel dengan zoom optik 3X.

Terlihat di sisi kanan perangkat menampung tombol daya dan pengatur volume, sementara satu port USB-C ada di sisi kiri dan satu lagi di bawah. ROG Phone 8 Pro juga menyimpan port jack headphone 3,5 mm.

Untuk bateri yang digunakan berkapasitas 5.500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65W. Fitur unggulan lain yang diusung adalah sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Kita tunggu saja acara peluncurannya nanti.

(Maruf El Rumi)