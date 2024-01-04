Advertisement
TECHNO

10 Link Download Lagu MP3 Gratis 2024, Dijamin Tidak Ada Iklan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:55 WIB
10 Link Download Lagu MP3 Gratis 2024, Dijamin Tidak Ada Iklan
Ilustrasi link download (Foto: Freepik)
KUMPULAN 10 link situs download lagu MP3 gratis 2024 untuk bisa mendengarkan musik secara offline dengan bebas.

Saat ini telah banyak platform streaming yang bisa didengarkan. Namun saat mendengarkan secara online, kerap terganggu dengan adanya iklan. Jika ingin bebas iklan, maka harus berlangganan paket premium.

Namun ada cara agar mendengarkan musik tidak terganggu. Berikut 10 link situs download lagu MP3 gratis 2024

1. Amazon Music - https://music.amazon.com/

Amazon Music adalah situs resmi yang menyediakan jutaan lagu untuk didownload secara gratis. Untuk bisa mendownloadnya, kita hanya perlu membuat akun Amazon terlebih dahulu dan dapat langsung memilih lagu pilihan yang ingin di download.

2. Noisetrade - https://m.soundcloud.com/

Situs Noisetrade juga dapat digunakan untuk mendownload lagu MP3 secara gratis. Sayangnya, hanya lagu-lagu dari artis independen dan berlabel kecil yang dapat di downloads.

Halaman: 1 2
1 2
      
