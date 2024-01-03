Xiaomi 13 Pro dan Pad 6 Jadi Peluncuran Pertama HyperOS di Januari, Indonesia Juga?

SISTEM Xiaomi terbaru yang menggantikan MIUI, HyperOS, telah diumumkan sejak Oktober 2023. Interface ini pertama kali diperkenalkan pada seri Xiaomi 14, namun juga menghadirkan HyperOS ke perangkat lain pada kuartal pertama tahun ini.

Dan kini tiba waktunya HyperOS hadir di India, yang rencana akan rilis bulan ini. Dilansir Gadgets360 pada Rabu (3/1/2024), interface baru ini kini telah resmi diumumkan untuk dirilis di India. Perusahaan juga telah mengkonfirmasi perangkat pertama yang akan mendapatkan pembaruan HyperOS di negara tersebut.

Xiaomi HyperOS India (@XiaomiHyperOSIN) di X mengonfirmasi bahwa sistem operasi baru ini akan mulai diluncurkan di India bulan ini (Januari). Perangkat pertama yang akan mendapatkan pembaruan HyperOS di negara tersebut adalah Xiaomi 13 Pro dan Xiaomi Pad 6. Sebelumnya keduanya hadir dengan MIUI 14 berbasis Android 13.

Sebelumnya, perusahaan telah mengkonfirmasi produk lainnya seperti Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Redmi Note 12, dan Redmi Note 12S akan menerima pembaruan HyperOS secara global pada kuartal pertama tahun ini. Semua unit yang memenuhi syarat untuk menjalankan versi stabil HyperOS dikatakan mendapatkan pembaruan over-the-air (OTA) secara berkala, sama seperti pengguna smartphone lainnya.