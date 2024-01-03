Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pertama Sejak 2015 Tesla Digusur sebagai Penjual Mobil Listri Terbanyak

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:45 WIB
Pertama Sejak 2015 Tesla Digusur sebagai Penjual Mobil Listri Terbanyak
BYD berhasil gusur Tesla sebagai penjual mobil listrik terbanyak di kuartal keempat 2023. (Foto: BYD)
A
A
A

JAKARTA - Pemberitaan tentang BYD mungkin tidak segencar informasi tentang Tesla. Tapi fakta di lapangan memperlihatkan BYD berhasil mengalahkan Tesla dari sisi penjualan dan produksi mobil listrik sepanjang 2023.

BYD disebut telah melewati penjualan mobil listrik Tesla di kuartal keempat tahun 2023. "BYD berhasil menjual sebanyak 525.409 unit mobil listrik. Sementara Tesla hanya menjual sebanyak 484.507," sebut CNN. Padahal, sebelum kuartal keempat, Tesla masih memimpin penjualan dengan 1,8 juta unit.

BYD yang hanya menjual sebanyak 1,57 juta mobil listrik di periode sama. Hanya saja di menit-menit terakhir kuartal keempat, terjadi perubahan komposisi penjualan yang menarik. Perusahaan milik Elon Musk itu hanya melepas 484.50 mobil listrik sedangkan BYD 525.409.

Angka tersebut sebenarnya memang masih belum menyamai penjualan Tesla di 2023. Hanya saja BYD masih punya senjata lainnya yakni mobil hybrid. Penjualan varian lain mobil elektrifikasi itu mencapai 942.651 unit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement