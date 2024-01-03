Pertama Sejak 2015 Tesla Digusur sebagai Penjual Mobil Listri Terbanyak

JAKARTA - Pemberitaan tentang BYD mungkin tidak segencar informasi tentang Tesla. Tapi fakta di lapangan memperlihatkan BYD berhasil mengalahkan Tesla dari sisi penjualan dan produksi mobil listrik sepanjang 2023.

BYD disebut telah melewati penjualan mobil listrik Tesla di kuartal keempat tahun 2023. "BYD berhasil menjual sebanyak 525.409 unit mobil listrik. Sementara Tesla hanya menjual sebanyak 484.507," sebut CNN. Padahal, sebelum kuartal keempat, Tesla masih memimpin penjualan dengan 1,8 juta unit.

BYD yang hanya menjual sebanyak 1,57 juta mobil listrik di periode sama. Hanya saja di menit-menit terakhir kuartal keempat, terjadi perubahan komposisi penjualan yang menarik. Perusahaan milik Elon Musk itu hanya melepas 484.50 mobil listrik sedangkan BYD 525.409.

Angka tersebut sebenarnya memang masih belum menyamai penjualan Tesla di 2023. Hanya saja BYD masih punya senjata lainnya yakni mobil hybrid. Penjualan varian lain mobil elektrifikasi itu mencapai 942.651 unit.