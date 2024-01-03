Mobil Listrik Termahal di Indonesia Limited Edition untuk 12 Orang Saja

Mercedes-Benz EQS+450 Edition One akan menjadi mobil listrik termahal dan hanya dimiliki 12 Orang Indonesia. (Foto: Wahyu Sibarani/MPI)

JAKARTA - Harga mobil listrik di Indonesia memiliki kisaran ratusan hingga miliaran rupiah. Dari mobil Wuling Air ev dengan harga di angka Rp200an juta, sampai Rp3,95 miliar seperti Mercedes-Benz EQS+ 450 Edition One. Banderol tersebut membuat Mercedes-Benz EQS+ 450 Edition One menjadi mobil listrik termahal di Indonesia.

CEO PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Roelof Lamberts, mengklaim jika Mercedes-Benz EQS+ 450 Edition One merupakan simbol dari puncak eksklusivitas. "Kami menghadirkan EQS Edition One sebagai pilihan paling istimewa dan eksklusif bagi para pelanggan yang ingin memiliki kendaraan all-electric Mercedes-Benz," kata Lamberts dalam siaran resmi, Rabu (3/1/2024).

Kesan eksklusif makin terasa karena dikatakan Lamberts, hanya 12 orang di Indonesia yang bisa memiliki kendaraan edisi khusus ini. "Kami sudah tidak sabar melihat mereka merasakan kendaraan all-electric paling mewah persembahan Mercedes-Benz," tambahnya.

Mercedes-Benz Indonesia sudah memunculkan mobil tersebut di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS) Agustus tahun lalu. Hanya saja hingga kini, setelah pergantian tahun, status mobil listrik termahal itu belum juga tergantikan.

Kelebihan Mercedes-Benz EQS+ 450 Edition One

Dirancang dari EQS 450+ AMG Line, namun Mercedes-Benz EQS Edition One sudah diberi tambahan lebih banyak bling-bling sampai ke tingkat detail. Pilihan warnanya juga cuma satu, two tone, memadukan bodi bawah warna High-Tech Silver dan area atap serta pilar Obsidian Black.