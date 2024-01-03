Seri Galaxy S24 Sudah Bisa Pre-Order? Intip Bocorannya Sebelum Samsung Galaxy Unpacked 2024

Promosi event Galaxy Unpacked yang dilakukan pada 18 Januari 2024 pukul 01.00 WIB.

TAHUN ini Samsung akan menyelenggarakan event Galaxy Unpacked pertamanya di 2024 pada tanggal 17 Januari. Perusahaan raksasa asal Korea Selatan ini telah memberikan konfirmasinya pada Rabu (2/1/2023) dengan menampilkan sebuah video undangan yang diunggah pada YouTube resminya.

Acara tersebut akan berlangsung di SAP Center di San Jose, California, Amerika Serikat (AS) tepatnya 17 Januari pukul 13.00 EST. Tetapi juga akan disiarkan langsung di seluruh saluran resmi Samsung dan dapat ditonton pada 18 Januari pukul 01.00 WIB.

Menariknya, website resmi Samsung Indonesia sudah memberi kode sepertinya sudah bisa dilakukan pre-order. Saat membuka laman Samsung.com/id/, akan muncul laman video terkait Galaxy Unpacked dengan keterangan: Galaxy Unpacked 18 January 2024 | 1AM WIB.

Di bawah tulisan tersebut terdapat keterangan: "Get 1 year Samsung Care+ worth up to Rp 1.6Mio upon Pre-order". Kemudian ada pilihan add to calender dan register.

Biasanya acara tahunan Galaxy Unpacked menjadi ajang mengungkap seri terbaru Samsung. Event tahun ini kemungkinan besar Samsung akan mengumumkan seri Galaxy S24 yang telah sampai pada tahap pre-order sebagai bagian dari acara tersebut.

Bukan tanpa alasan jika pada undangan tertulis “Galaxy AI is coming”, yang mengisyaratkan fitur AI bawaan dari seri flagship terbaru yang disebut-sebut akan mencakup tiga model - Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, dan Galaxy S24 Ultra.

Dilansir dari Gadgets360 pada Rabu (3/1/2024), perusahaan mengatakan bahwa seri Galaxy S yang baru akan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk pengalaman ponsel paling cerdas. Seri ini juga digadang-gadang akan memberi pengalaman baru dalam ponsel yang didukung oleh AI".