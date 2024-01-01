Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Prediksi Kamera Handphone yang Bakal Jadi Trend 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:26 WIB
Prediksi Kamera Handphone yang Bakal Jadi Trend 2024
Bocoran kamera telefoto yang disebut akan menjadi andalan Vivo di 2024.
JAKARTA - Siap siap, penggemar fotografi handphone (hp) kemungkinan akan makin dimanjakan dengan fasilitas telefoto di tahun 2024. Setelah muncul hp telefoto 200 MP di 2023, kemungkinan fitur kamera handphone tersebut akan berlanjut di 2024 dengan jumlah pemain lebih banyak lagi.

Samsung bisa disebut sebagai pionir soal telefoto 200MP tersebut. Kehadiran kamera telefoto langsung populer karena menawarkan rentang zoom optik lebih panjang. Resolusi seperti 200MP diminati karena meningkatkan kualitas foto.

Wajar jika pabrikan lain tak mau kalah meramaikan pasar ini. Kabar terbaru menyebutkan dalam waktu dekat di 2024 akan muncul beberapa hp baru dengan kamera telefoto 200MP. Semua dimulai dari kehadiran penerus handphone vivo X100 dan X100 Pro, yakni Vivo X100 Pro Plus.

Digital Chat Station membocorkan informasi tersebut dengan menyebutkan jika prototipe model X100 Pro Plus saat ini sedang diuji Vivo. Hp ini dilengkapi kamera telefoto periskop 200MP buatan Samsung dengan zoom digital 200x.

Halaman:
1 2
      
