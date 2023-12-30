Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Discord Viral Usai Dipakai Chat Selingkuh Oknum Pilot Citilink dan Pramugari

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |20:39 WIB
Discord Viral Usai Dipakai Chat Selingkuh Oknum Pilot Citilink dan Pramugari
Ilustrasi discord viral (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGULIK discord viral usai dipakai chat selingkuh oknum pilot Citilink dan pramugari. Dalam hal ini, kasus perselingkuhan tersebut diungkapkan langsung oleh Ira yang dikenal sebagai Ibu Kavi.

Melalui akun Instagramnya, wanita yang dulunya berprofesi sebagai pramugari ini tampak membeberkan sejumlah bukti perselingkuhan suami yakni menggunakan aplikasi discord untuk berkomunikasi.

Berikut ini mengenal aplikasi discord viral usai dipakai chat selingkuh oknum pilot Citilink dan pramugari:

Discord adalah aplikasi obrolan suara, video, dan teks yang digunakan oleh puluhan juta orang berusia 13+ tahun untuk berbicara dan berkumpul dengan komunitas dan teman mereka.

Orang-orang menggunakan Discord setiap hari untuk membicarakan banyak hal, mulai dari proyek seni dan perjalanan keluarga hingga pekerjaan rumah dan dukungan kesehatan mental.

Halaman:
1 2
      
