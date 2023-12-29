Bongkar Spesifikasi Mobil Listrik Xiaomi SU7, Ada Dukungan Qualcomm Snapdragon 8295

KEHADIRAN Xiaomi di industri mobil listrik ditandai dengan diperkenalkannya Xiaomi SU7. Dari bocoran yang beredar, mobil produksi perusahaan smartphone tersebut digadang-gadang akan menjadi pengganggu perusahaan lain yang sudah launching terlebih dulu. Termasuk Tesla.

Untuk urusan desain saja, mereka menggandeng tangan tangan jenius yang dipercaya pabrikan mobil BMW dan Mercedes-Benz, yaitu Li Tianyuan dan James Qiu. Li Tianyuan adalah orang di balik beberapa model BMW yang sukses dipasaran seperti BMW iX, dan The New 7 series.

Sedangkan James Qiu sebelumnya bekerja untuk Mercedes-Benz. Mereka inilah yang menghasilkan produk bernama Xiaomi SU7. Di tangan mereka, lahir desain mobildengan tampilan futuristis tapi tetap terlihat sporty. Sekilas, mobil listrik ini menyerupai Porsche Taycan Turbo.

Xiaomi membenamkan teknologi canggih di dalam mobil. Seperti aerodinamika tinggi yang bertujuan efisiensi penggunaan baterai. Hal ini ini akan membuat mobil listrik tersebut memiliki jarak tempuh lebih panjang. Kabinnya juga terasa lapang sehingga memberi kenyamanan pada penumpang.

Pabrikan membekali SU7 dengan panel instrumen 7,1 inci, Xiaomi Pad pada sandaran kursi depan sebagai hiburan penumpang belakang, dan navigator. Mobil juga ditunjang dengan pusat kontrol berukuran 16,1 inci dengan resolusi 3K.