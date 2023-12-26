Begini Alasan Motor Listrik Honda EM1 e: Cuma Bisa Digeber sampai 45 Km/Jam

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) akhirnya meluncurkan motor listrik pertamanya, EM1 e:, di Indonesia. Tapi kendaraan ramah lingkungan ini memiliki kecepatan yang dibatasi.

Sebagai informasi, Honda EM1 e: dibekali motor penggerak listrik berkapasitas 1,7 kW atau bertenaga 2,2 hp pada 540 rpm. Tenaga tersebut sama seperti motor dengan mesin pembakaran internal berkapasitas 50 cc.

Soal kecepatan, motor listrik Honda hanya bisa melaju dengan kecepatan hingga 45 km/ jam dengan mode Standar. Spesifikasi ini juga berlaku dengan produk yang mereka jual secara global.

Marketing Director PT. AHM, Octavianus Dwi Putro mengatakan pihaknya telah melakukan survey mengenai performa motor listrik. Hasilnya ditemukan, rata-rata orang yang menggunakan kendaraan roda dua di perkotaan menempuh kecepatan kurang dari 50 km/jam.

Ada beberapa spek yang disesuaikan dengan Indonesia. Memang kita lihat penggunaan di perkotaan rata-rata segitu kecepatannya,” kata Octa saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Meski diklaim hanya dapat melaju hingga 45 km/jam, tapi saat kami mencobanya secara langsung, motor listrik Honda EM1 e: bisa menempuh kecepatan 48 km/jam. Ini didapatkan berdasarkan info pada speedometer dengan menggunakan mode Standar.