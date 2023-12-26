Waspadai Water Hammer saat Terjang Banjir, Ini yang Perlu Dilakukan

JAKARTA – Intensitas hujan di Indonesia cukup besar, khususnya Jakarta yang menyebabkan banjir di beberapa titik. Tak jarang mobil terendam air ketika sedang diparkir atau saat melewati jalan yang terdapat genangan air tinggi.

Jika air sudah melewati batas kap mesin mobil atau sepenuhnya menutupi ban, maka pemilik kendaraan sebaiknya jangan menghidupkan mesin. Ini berisiko terjadinya water hammer karena air terhisap ke ruang pembakaran melalui filter udara.

Water hammer merupakan sebuah kondisi disebabkan oleh air yang terhisap ke ruang pembakaran mesin dan tidak bisa dikompresi bersama bahan bakar. Ini akan menyebabkan mesin otomatis akan mati dan tidak bisa dihidupkan.

Bahkan, dalam kasus tertentu, water hammer bisa menyebabkan kerusakan fatal seperti piston pecah, stang piston bengkok, dan blok mesin retak akibat tekanan air yang besar saat mesin bekerja.

Apabila sudah terjadi seperti itu, maka pemilik mobil disarankan untuk tak menghidupkan mesin demi mencegah kerusakan lebih luas. Kepala Mekanik Shop N Drive Ponty menjelaskan sebaiknya mobil yang terendam banjir diderek ke bengkel.

“Kalau mobil sudah terendam banjit jangan dinyalakan dulu karena bisa terjadi kerusakan yang fatal. Tidakan yang dilakukan segera dibawa ke bengkel untuk melakukan pengecekan kerusakan akibat water hammer,” kata Ponty kepada MNC Portal.

Beberapa komponen mesin yang biasanya akan diganti adalah bearing connecting rod atau metal jalan. Komponen ini memiliki fungsi sebagai bantalan piston ketika bergerak ke poros crankshaft.

Jika komponen tersebut perlu diganti, otomatis penggantian piston juga perlu dilakukan. Piston yang mengalami bengkok, bolong, bahkan hancur sudah tidak bisa digunakan dan harus diganti.