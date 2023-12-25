Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Ungkap Teka-teki Inti Planet Mars, Apa Hasilnya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |11:41 WIB
Ilmuwan Ungkap Teka-teki Inti Planet Mars, Apa Hasilnya?
Planet Mars (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

INTI planet Mars yang selama ini menjadi misteri akhirnya berhasil diungkap oleh sekelompok ilmuwan. Berdasarkan penelitian terbaru, terungkap bahwa inti Mars sangat berbeda dari perkiraan sebelumnya.

Dalam tampilan diagram digital, para ilmuwan menggambarkan bahwa inti Mars dilapisi oleh lapisan silikat cair. Dikatakan inti dari planet Merah ini jauh lebih kecil dari perkiraan sebelumnya.

Meski demikian, inti Mars jauh lebih padat. Di mana lapisannya sendiri yang pada dasarnya merupakan campuran batuan dalam bentuk cair dan panas, seperti dihimpun dari Science Focus, Senin (25/12/2023).

Penemuan ini terjadi setelah dua tim ilmuwan independen menganalisis sinyal seismik terbaru dari Mars Mereka kemudian membuat simulasi dan model geofisikanya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/56/3022816/lubang_misterius_di_mars-SC05_large.jpeg
Misteri Lubang-Lubang di Planet Mars, Tempat Bukti Kehidupan Hingga Perlindungan Astronot?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/56/2966853/penjelajah-nasa-temukan-bangkai-helikopter-di-planet-mars-lBvlE2xeOP.jpg
Penjelajah NASA Temukan Bangkai Helikopter di Planet Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/56/2961750/wahana-penjelajah-nasa-konfirmasi-keberadaan-danau-purba-di-mars-t9pumeQfux.jpg
Wahana Penjelajah NASA Konfirmasi Keberadaan Danau Purba di Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/56/2958102/ilmuwan-deteksi-keberadaan-air-di-mars-jadi-harapan-sumber-kehidupan-manusia-masa-depan-2aiBmGgWXA.jpeg
Ilmuwan Deteksi Keberadaan Air di Mars, Jadi Harapan Sumber Kehidupan Manusia Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/56/2957144/astronot-bakal-alami-pelebaran-waktu-saat-di-mars-AW0FiPAsAn.jpg
Astronot Bakal Alami Pelebaran Waktu saat di Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/56/2950294/mesin-roket-mars-nasa-sukses-diuji-coba-targetnya-6-tahun-mendatang-bawa-manusia-ke-mars-P6DJLGito6.jpg
Mesin Roket Mars NASA Sukses Diuji Coba, Targetnya 6 Tahun Mendatang Bawa Manusia ke Mars
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement