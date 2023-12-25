Ilmuwan Ungkap Teka-teki Inti Planet Mars, Apa Hasilnya?

INTI planet Mars yang selama ini menjadi misteri akhirnya berhasil diungkap oleh sekelompok ilmuwan. Berdasarkan penelitian terbaru, terungkap bahwa inti Mars sangat berbeda dari perkiraan sebelumnya.

Dalam tampilan diagram digital, para ilmuwan menggambarkan bahwa inti Mars dilapisi oleh lapisan silikat cair. Dikatakan inti dari planet Merah ini jauh lebih kecil dari perkiraan sebelumnya.

Meski demikian, inti Mars jauh lebih padat. Di mana lapisannya sendiri yang pada dasarnya merupakan campuran batuan dalam bentuk cair dan panas, seperti dihimpun dari Science Focus, Senin (25/12/2023).

Penemuan ini terjadi setelah dua tim ilmuwan independen menganalisis sinyal seismik terbaru dari Mars Mereka kemudian membuat simulasi dan model geofisikanya.