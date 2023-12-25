Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cegah Microsleep, Hindari Ini saat Mengemudi Mobil Jarak Jauh pada Libur Nataru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:43 WIB
Cegah Microsleep, Hindari Ini saat Mengemudi Mobil Jarak Jauh pada Libur Nataru
JAKARTA - Momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) dimanfaatkan sebagian masyarkat untuk berlibur atau kembali ke kampung halaman. Mobil akan diprediksi menjadi alat transportasi terbanyak yang digunakan sepanjang Nataru.

Biasanya, masyarakat yang akan bepergian jauh memilih malam hari untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Tapi, ini akan menyebabkan pengemudi mengantuk karena pola tidur yang terganggu.

Mengantuk kerap terjadi saat mengemudi, terutama saat berkendara jarak jauh tanpa ada pengganti. Salah satu yang kerap terjadi adalah microsleep atau tertidur secara tiba-tiba dalam waktu singkat.

Meski hanya terjadi dalam waktu sekian detik, gangguan microsleep dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Oleh sebab itu, pastikan kondisi tubuh prima saat berkendara jarak jauh agar tidak mengantuk selama di perjalanan.

Namun, tidak semua rasa mengantuk menyebabkan seseorang mengalami microsleep. Tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu dihindari agar tidak mengantuk saat mengemudi sehingga mengurangi risiko mengalami microsleep.

1. Gangguan Tidur 

Penurunan kinerja otak pada siang hari dapat disebabkan gangguah kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Gangguan mengantuk dapat dihindari dengan memenuhi kebutuhan waktu tidur selama 7-9 jam.

Apabila waktu tidur kurang dari 6 jam, maka harus ekstra hati-hati saat berkendara, terutama pada malam hari. Perbanyak istirahat atau lebih baik jangan berkendara dalam kondisi seperti ini.

2. Kurang Tidur 

Biasanya waktu tidur di malam hari yang kurang dari 6 jam menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Hal ini dapat terakumulasi sebelum benar-benar tidur dengan waktu yang cukup. Banyaknya hutang tidur akan meningkatkan risiko mengalami kantuk saat berkendara dan bisa terserang mocrosleep sewaktu-waktu. 

Saat merasa lelah atau mengantuk segera berhenti dan gunakan waktu untuk tidur sejenak, jika Anda sedang berkendara jarak jauh beristirahatlah setiap 1-2 jam sekali.

3. Kerja Shift Malam 

Pola kerja shift juga dapat memicu pergeseran waktu tidur yang membuat rasa kantuk bisa datang tiba-tiba. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk tidak mengemudi ketika selesai kerja shift malam, dan dianjurkan untuk beristirahat satu hari sebelum melakukan perjalanan.

