Update Perangkat Xiaomi yang Dapat HyperOS Batch Kedua

BEIJING - Diperkenalkan bersama dengan peluncuran Xiaomi 14 pada Oktober lalu, HyperOS diupdate secara bertahap di beberapa perangkat Xiaomi dalam beberapa waktu. Terbaru, Xiaomi telah mengumumkan perangkat lainnya yang masuk dalam daftar update HyperOS Batch 2.

Sebelumnya ada 11 perangkat yang lebih dulu masuk dalam Batch Kedua pada November 2023. Kini Xiaomi pun merilis update terbaru yang ada di batch tersebut.

Dikutip dari Gizchina, Minggu (24/12/2023), hal ini menjawab janji perusahaan yang akan mendapat pembaruan HyperOS untuk pasar China.

Nantinya perangkat dalam daftar tersebut akan mendapatkan update dalam versi pengembang HyperOS CN ROM Developer yang merupakan custom OS yang khusus ditujukan untuk pasar China.

Berikut daftar perangkat Xiaomi yang mendapatkan HyperOS batch kedua:

HP

* MIX FOLD

* Xiaomi MIX 4

* Xiaomi 12S Ultra

* Xiaomi 12S Pro

* Xiaomi 12S

* Xiaomi 12 Pro Dimensity

* Xiaomi 12 Pro

* Xiaomi 12

* Xiaomi 12X

* Xiaomi 11 Ultra

* Xiaomi 11 Pro

* Xiaomi 11

* Xiaomi 11 Lite 5G NE

* Xiaomi 10S

* Xiaomi 10 Ultra

* Xiaomi 10 Pro

* Xiaomi 10

* Xiaomi Civi 3

* Xiaomi Civi 2

* Xiaomi Civi 1S

* Xiaomi Civi