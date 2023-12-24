Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Perangkat Xiaomi yang Dapat HyperOS Batch Kedua

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:23 WIB
Update Perangkat Xiaomi yang Dapat HyperOS Batch Kedua
Update HyperOS Batch 2 (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING - Diperkenalkan bersama dengan peluncuran Xiaomi 14 pada Oktober lalu, HyperOS diupdate secara bertahap di beberapa perangkat Xiaomi dalam beberapa waktu. Terbaru, Xiaomi telah mengumumkan perangkat lainnya yang masuk dalam daftar update HyperOS Batch 2. 

Sebelumnya ada 11 perangkat yang lebih dulu masuk dalam Batch Kedua pada November 2023. Kini Xiaomi pun merilis update terbaru yang ada di batch tersebut.

Dikutip dari Gizchina, Minggu (24/12/2023), hal ini menjawab janji perusahaan yang akan mendapat pembaruan HyperOS untuk pasar China. 

Nantinya perangkat dalam daftar tersebut akan mendapatkan update dalam versi pengembang HyperOS CN ROM Developer yang merupakan custom OS yang khusus ditujukan untuk pasar China.

Berikut daftar perangkat Xiaomi yang mendapatkan HyperOS batch kedua:

HP

* MIX FOLD

* Xiaomi MIX 4

* Xiaomi 12S Ultra

* Xiaomi 12S Pro

* Xiaomi 12S

* Xiaomi 12 Pro Dimensity

* Xiaomi 12 Pro

* Xiaomi 12

* Xiaomi 12X

* Xiaomi 11 Ultra

* Xiaomi 11 Pro

* Xiaomi 11

* Xiaomi 11 Lite 5G NE

* Xiaomi 10S

* Xiaomi 10 Ultra

* Xiaomi 10 Pro

* Xiaomi 10

* Xiaomi Civi 3

* Xiaomi Civi 2

* Xiaomi Civi 1S

* Xiaomi Civi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161334/mesin_cuci_xiaomi-rZ5g_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/57/3152604/redmi_pad_2-W5ir_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/57/3141825/xiaomi_redmi_13x-WPfT_large.jpg
Xiaomi Redmi 13x Meluncur Dibanderol Rp1 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/57/3135912/xiaomi-mvGs_large.jpg
Xiaomi Geser Huawei Jadi Smartphone Paling Laris di China, Apple Melorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133730/xiaomi-ZcPF_large.jpg
Xiaomi Diduga Tuntut Karyawan Bekerja hingga Hampir 12 Jam, Cuti Bisa Kena Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/57/2972915/mulai-dirilis-bertahap-ini-cara-cek-pembaruan-hyperos-pada-hp-xiaomi-anda-LEAIIFIfhR.jpg
Mulai Dirilis Bertahap, Ini Cara Cek Pembaruan HyperOS pada HP Xiaomi Anda
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement