HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Kembalikan Foto yang Tak Sengaja Terhapus di Android

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:00 WIB
Cara Kembalikan Foto yang Tak Sengaja Terhapus di Android
Cara mengembalikan foto yang terhapus di Android (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengembalikan foto yang terhapus di HP Android sangat menarik untuk diulas. Pasalnya tidak sedikit para pengguna hp Android yang tak sengaja menghapus fotonya dari galeri.

Ini tentu akan sangat menjengkelkan terlebih jika foto yang terhapus berisi momen bermakna. Tapi jangan khawatir karena sebenarnya ada cara untuk mengembalikan foto-foto tersebut ke galeri.

Cara mengembalikan foto yang terhapus di hp Android bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Ini bisa dilakukan baik dengan atau tanpa aplikasi bawaan. Berikut langkah-langkahnya: 

Menggunakan fitur Recycle bin

- Pertama-tama, buka galeri hp;

- Selanjutnya scroll ke bawah hingga menemukan menu Recently Deleted;

- Cari foto yang ingin dikembalikan;

- Klik foto untuk membukanya lalu pilih opsi Recovery; 

- Selesai, foto yang terhapus sudah muncul kembali di galeri.

Menggunakan Google Photos

- Buka aplikasi Google Photos di perangkat;

- klik menu yang tersedia di kiri atas layar;

- Selanjutnya, klik Trash;

- Pilih foto yang ingin dipulihkan;

- Terkahir, klik Restore;

- Nantinya file foto yang sudah terhapus permanen akan muncul kembali di galeri.

Halaman:
1 2
      
