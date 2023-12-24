Advertisement
OTOMOTIF

Alva Cervo vs Honda EM1 e:, Motor Listrik Subsidi Harga Rp30 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:29 WIB
Alva Cervo vs Honda EM1 e:, Motor Listrik Subsidi Harga Rp30 Jutaan
Perbandingan Alva Cervo vs Honda EM1 e:
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik subsidi saat ini mencapai 50 model dari sejumlah produsen dan ditawarkan dengan harga yang beragam. Honda EM1 e: menjadi model terbaru yang masuk dalam program potongan pembelian Rp7 juta.

Honda EM1 e: dijual Rp40 juta, dan EM1 e: Plus ditawarkan dengan harga Rp40,5 juta, belum termasuk potongan subsidi Rp7 juta. Setelah mendapat potongan, harga motor listrik pertama dari Honda menjadi Rp33 juta dan Rp33,5 juta.

Untuk kisaran harga tersebut, Honda EM1 e: hanya memiliki satu rival, yakni Alva Cervo yang dijual Rp35,75 juta setelah subsidi. Namun, Alva juga menawarkan Cervo dengan varian yang lebih murah Rp5 juta, dengan satu unit baterai.

Sama-sama memiliki harga Rp30 jutaan, apa saja yang ditawarkan dan keunggulan masing-masing motor listrik tersebut?

Desain

Baik Alva Cervo dan Honda EM1 e: sama-sama menawarkan desain yang futurustis dan dinamis. Hanya saja Cervo memiliki tampilan yang lebih sporty berkat lekukan-lekukan tajam pada setiap sisi bodi.

Sementara EM1 e: menawarkan desain yang kompak sehingga sangat cocok untuk digunakan pada jalan perkotaan yang padat. Bodinya berbentuk dinamis tanpa banyak lekukan untuk memaksimalkan aliran udara yang berdampak pada konsumsi daya baterai.

Fitur

Alva Cervo dibekali dengan sejumlah fitur kekinian dengan mengusung lampu LED projector, lampu belakang LED DRL, mode berkendara Eco/Urban/Sport + Boost, port USB, gantungan tas, layar TFT LCD, dan sudah mengusung Smart Key System.

Sementara pada Honda EM1 e: terdapat fitur pencahayaan full LED, USB Power Charger, dan inner rack di depan, serta panel TFT digital. Sayang, motor listrik ini masih mengusung kunci konvensional untuk menghidupkan dan mematikan motor.

