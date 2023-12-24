Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Honda Motor Listrik EM1 e: Dijual Rp40 Juta Tanpa Subsidi?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:22 WIB
Kenapa Honda Motor Listrik EM1 e: Dijual Rp40 Juta Tanpa Subsidi?
Honda EM1 e: (Foto: MPI/Muhamad Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) meresmikan harga motor listrik EM1 e: dan EM1 e: Plus. Kedua model tersebut dibanderol Rp40 juta dan Rp40,5 juta sebelum potongan subsidi Rp7 juta.

Sebelumnya, Honda juga telah memberikan estimasi harga di kisaran Rp40-45 juta, ketika EM1 e: resmi meluncur pada ajang GIIAS 2023, Agustus lalu. Banyak yang mengatakan harga tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan performa yang ditawarkan.

Namun Marketing Director PT AHM, Octavianus Dwi Putro, mengatakan penentuan harga sudah melalui proses pertimbangan. Hal ini juga berkaitan dengan teknologi yang disematkan pada motor listrik Honda EM1 e:.

“Mengenai harga, saat ini apa yang membentuk harga itu, pasti menyesuaikan teknologi yang disematkan. Di sini kita memberikan pilihan kepada konsumen,” ujar Octa di AHM Safety Riding and Training Center, Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (21/12/2023).

Untuk pasar yang diincar, Executive Vice President Director PT AHM Thomas Wijaya mengatakan pihaknya masih mempelajari. Pasalnya, kendaraan listrik merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia.

“Kita terus melihat, masih mempelajari seperti apa. Tapi dengan harga Rp33 juta, dengan subsidi, harapannya bisa ketemu dengan segmen konsumen yang ada di kita membutuhkan motor listrik,” tuturnya.

Setelah disubsidi, motor listrik Honda EM1 e: dijual Rp33 juta dan EM1 e: Plus dibanderol Rp33,5 juta. Harga tersebut belum termasuk charger Honda Mobile Power Pack (MPP) e: yang dibanderol sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187842/motor_listrik_honda-7GWn_large.jpg
Honda Masih Nantikan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement