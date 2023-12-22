Viral, Jakarta Diprediksi akan Tenggelam pada Tahun 2100!

JAKARTA - Warganet di Tanah Air baru-baru ini dihebohkan dengan adanya kabar mengenai Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta yang diprediksi akan tenggelam pada tahun 2100. Tidak main-main, Jakarta bahkan ada di urutan pertama dari total 11 kota di seluruh dunia yang masuk ke dalam daftar prediksi tersebut.

Dalam postingan yang diunggah World Statistics di akun resmi X/Twitter mereka, 11 kota dari berbagai belahan dunia itu disebut akan “menghilang” pada tahun 2100 yang dituliskan dalam urutan sebagai berikut.

1. Jakarta, Indonesia

2. Lagos, Nigeria